La ville désormais fantôme de Severodonetsk, à l'Est de l'Ukraine, livrée à elle-même depuis trois semaines de pilonnage russe. keystone

Severodonetsk, cette ville-clé où coule le sang du «génocide» russe

100 000 habitants. Avant la fuite ou la mort. Ils ne sont plus que 10 000 aujourd'hui. Recroquevillés, pour la plupart, dans une usine et dans la peur. Trois semaines de pilonnage russe ont minutieusement anéanti la jeune cité industrielle du Donbass. Un journaliste français vient d'y perdre la vie. Portrait de cette «nouvelle Marioupol» et obsession stratégique de Vladimir Poutine.

Au départ, un vilain petit canard où l'on ne passait pas forcément un morceau d'été. Industriel, géométrique, utilitaire et dans la fleur de l'âge. La ville ukrainienne de Severodonetsk est née à peine deux ans après Vladimir Poutine. C'est en 1950 que son nom est gribouillé sur la paperasse gouvernementale. Elle a d'ailleurs failli s'appeler Svetlograd, Komsomolsk-on-Donets ou Mendeleevsk. Peu importe. On ne se souvient jamais des alternatives maladroites de nos géniteurs.

Dix ans plus tôt, ce petit territoire, propriété de Lysychansk, n'abritait qu'une dizaine de maisonnettes et une crèche.

Le petit aéroport soviétique de ce qui sera Severodonetsk, dans les années 60. dr

La rivière Donets, qui s'étire sur 1053 kilomètres, lui dessine le flanc ouest, comme une armure naturelle. Si la ville plie sous les frappes de Moscou, les troupes russes pourront enfin la franchir, loin du fiasco militaire d'il y a deux semaines où 485 soldats de la 74e brigade de fusiliers motorisés ont péri, sous les moqueries nerveuses de la communauté internationale.

Le certificat de naissance de Severodonetsk n'a rien de bien glamour. Une ville qui a poussé comme un prétexte. Il fallait bien aménager un peu les alentours de l'imposante usine Azot, autrefois située sur les terres de Lysychansk, qui recouvre désormais le tiers de sa superficie.

Cet immense complexe, générateur d'engrais chimiques, est aujourd'hui au coeur du conflit. Dans une cité qui, depuis 2014, est aussi le centre administratif par intérim de l'oblast de Louhansk.

Le site de l'usine Azot, composé de nombreux bâtiments industriels, s'étend sur plus de 6 km². dr

Symbole de résistance

Azot. Les derniers habitants et quelques grappes de soldats ukrainiens s'y sont retranchés depuis maintenant trois semaines. Les troupes russes l'étouffent avec des obus, de nuit comme de jour. Les bâtiments les plus sensibles menacent chaque seconde d'exploser. Une bête industrielle froide et bruyante, poumon économique de la région, devenue symbole de la résistance ukrainienne au Donbass. A mesure de l'arrosage sanglant et métronomique de l'ennemi.

Ces derniers jours, la survie sur le site de l'usine est de plus en plus difficile. keystone

L'usine Azot n'a pas grand-chose à envier à sa grande soeur Azovstal à Marioupol. Si ce n'est l'absence fâcheuse de tunnels pour s'en échapper. L'une est chimique, l'autre était sidérurgique. La seconde a été réduite en cendres, la première... pas encore. Les deux structures ont surtout été considérées comme des forteresses militaires par le Kremlin et des planques de dernier recours par les civils ukrainiens.

90% de la population a quitté cette ville où 60% des logements ont été détruits par les bombardements. keystone

Ville «post-apocalyptique»

Aujourd'hui, mardi 31 mai 2022, la ville est encerclée, brutalisée, défigurée. 4 000 obus pleuvent quotidiennement. Les rues «débordent de corps de civils morts». Des fosses communes se creusent à la hâte, jusque sur les terres de sa jumelle, Lyssytchansk. Deux tiers des foyers se sont écroulés sous les bombardements. «Depuis deux semaines, nous n'avons plus d'électricité et plus d'eau chaude, nous essayons de tout faire pour refaire fonctionner les services urbains, mais c'est difficile», déclarait, ce week-end, Olexander Stryuk, le maire de la ville.

«C'est une ville fantôme, c'est assez sidérant. C'est quelque chose de post-apocalyptique. Il y a des voitures explosées un peu partout qui font d'ailleurs office de checkpoint ou du moins de barrages sur la route. Il y a des câbles partout à terre, des débris, des éclats. La ville est vide, on ne voit pas âme qui vive. On entend seulement les bombardements.» Henry Camenen, co-fondateur de l'ONG Road to relief, à France Inter

«Nous sommes comme Marioupol» Serhi Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk et considéré comme un héros de la résistance

Depuis que les pions en treillis de Vladimir Poutine ont posé leurs valises de guerre et leurs Terminator dans l'est de l'Ukraine, tout le monde a compris que le Kremlin veut dévorer le Donbass. Et qu'importe le nombre de bouchées (ou de morts), Severodonetsk en est la ville clé, dont la serrure s'apprête à sauter.

Des civils pro-russes

Les derniers résistants ne portent pas forcément Zelensky dans leur coeur. Les rares habitants qui refusent toujours de quitter la ville, biberonnés à la propagande du Kremlin et réfugiés depuis trop longtemps dans des sous-sols de fortune, sont, pour la plupart, pro-russes. Le co-fondateur de l'ONG Road to relief explique notamment que les civils rencontrés il y a encore quelques jours «attendent impatiemment la libération des Russes».

«Beaucoup ne savent absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une grande méfiance, une grande méconnaissance et une grande peur générale» Henry Camenen.

Lundi, Frédéric Leclerc-Imhoff, jeune journaliste qui couvrait la guerre pour BFMTV, a été tué dans la banlieue de Severodonetsk. Il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Enième preuve, s'il en est, d'une situation et d'une ville furieusement hors de contrôle. Zelensky disait lui-même la semaine dernière que la Russie pratiquait à l'est de l'Ukraine «une politique évidente de génocide».

keystone

Lundi toujours, les soldats russes s'y sont frayé un chemin encore plus franc. Les combats de rue relayent désormais les bombardements. Le gouverneur de la région considère que la semaine à venir «sera décisive». Et puis, mardi en fin de journée, on apprenait que les autorités ukrainiennes avaient déjà identifié «quelques milliers d'affaires de crimes de guerre» dans la région.

Il y a encore trois mois, et malgré les longues luttes acharnées dans le Donbass depuis 2014, Severodonetsk n'était plus le vilain petit canard du passé et pas encore le tas de ruines et de sang du présent. Les citoyens pouvaient...

... dormir à l'Hotel Mir,