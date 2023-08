Ukraine: le plan de paix de Zelensky

Zelensky a un plan de paix (et il a des chances d'aboutir)

Au milieu de la contre-offensive, un plan de paix pour l'Ukraine semble avancer. Contrairement aux initiatives précédentes, il semble que cette fois-ci, les choses soient différentes.

Christoph Cöln

Alors que les troupes ukrainiennes progressent lentement mais sûrement sur certaines parties du front dans le cadre de leur contre-offensive, la formule de paix proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble prendre forme. Selon les informations du Wall Street Journal, une réunion de représentants de 30 Etats devrait ainsi avoir lieu dès la semaine prochaine à Djeddah, en Arabie saoudite.

Ce qui est particulier, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de représentants de pays de l'Otan qui se réunissent dans l'Etat du désert. Mais aussi des nations qui ont jusqu'à présent adopté une position neutre ou favorable au Kremlin en ce qui concerne la guerre d’invasion menée par la Russie contre l'Ukraine en violation du droit international. Parmi elles, des acteurs importants comme l'Inde et le Brésil ainsi que des pays du Sud. Selon la volonté de l'Ukraine, la Russie elle-même ne devrait pas participer aux discussions.

La feuille de route ukrainienne pour la paix se déroule probablement en trois phases. La proposition d'un plan de paix propre à l'Ukraine avait déjà été formulée pour la première fois par Zelensky en mai, lors du sommet du G7 à Hiroshima au Japon. A l'époque, l'annonce du président ukrainien n'avait rencontré que peu d'écho. Mais les négociations se sont poursuivies en secret et les choses semblent désormais bouger.

Ainsi, le chef du bureau présidentiel à Kiev, Andriy Yermak, a fait savoir sur Telegram qu'après une rencontre avec les ambassadeurs des pays alliés en juin à Copenhague, la réunion des conseillers en sécurité nationale était maintenant prévue pour mettre en pratique la formule de paix de l'Ukraine. Pour ce faire, l'Ukraine a surtout pu compter sur le soutien du Danemark et de l'Arabie saoudite.

C'est en Arabie saoudite, que doit avoir lieu la semaine prochaine la réunion préparatoire au sommet mondial de la paix prévu avec les chefs d'Etat et de gouvernement des pays participant à l'initiative. Ce sommet devrait se tenir d'ici la fin de l'année, a déclaré Yermak. L'objectif est de rassembler le plus grand nombre possible d'Etats qui reconnaissent le droit international et l'ordre fondamental des Nations unies.

Jusqu'à présent, le retrait complet des troupes russes du territoire ukrainien, y compris de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en violation du droit international depuis 2014, a toujours été au cœur de l'initiative de l'Ukraine sur la voie de la paix. Zelensky avait déjà formulé cette exigence clé pour la première fois lors du sommet du G20 en Indonésie en novembre 2022.

Des preuves que la Russie de Poutine s'affaiblit

Des diplomates ont toutefois déclaré au Wall Street Journal que le plan de paix en dix points de l'Ukraine devrait désormais être remanié «de manière à le rendre plus acceptable pour d'autres puissances mondiales comme l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite et la Chine».

La restauration de son intégrité territoriale a été jusqu'à présent une condition sine qua non pour l'Ukraine dans ses négociations avec la Russie. D'autres sont la libération de prisonniers, la sécurité énergétique, la construction d'une architecture de sécurité euro-atlantique et des garanties de sécurité complètes. En ce qui concerne les garanties de sécurité, le gouvernement de Kiev semble avoir fait un pas décisif vers le sommet de l'Otan en Lituanie.

L'administration présidentielle ukrainienne a ainsi annoncé que des discussions sur le sujet auraient lieu cette semaine avec les Etats-Unis, mais aussi avec d'autres alliés. Il est question de soutien en matière de défense et de financement ainsi que de sanctions contre l'agresseur russe. Lors du sommet de l'Otan à Vilnius, le G7 avait annoncé des garanties de sécurité complètes pour le pays attaqué par la Russie.

Le fait que les négociations de paix lancées par l'Ukraine prennent de l'ampleur et que des acteurs internationaux comme l'Arabie saoudite, l'Inde et le Brésil y jouent un rôle, est considéré par certains observateurs comme un signe que la position de l'autocrate russe Vladimir Poutine pourrait être affaiblie sur la scène internationale.

Poutine peut perdre la face

L'ancien vice-maréchal de l'armée de l'air britannique, Sean Bell, voit Poutine affaibli pour une autre raison. Il a évoqué sur la chaîne de télévision Sky News le fait que le pouvoir de l'autocrate au Kremlin continue également de s'éroder sur le plan de la politique intérieure. L'économie en déclin, les sanctions occidentales et l'absence de succès sur le front ne peuvent plus être occultés, même par les médias d'Etat russes favorables au Kremlin.

«Poutine doit probablement trouver une issue au conflit sans perdre la face, afin de consolider son pouvoir déclinant», a déclaré Bell. Cela pourrait augmenter les chances de succès ukrainiennes pour un sommet de paix.

«Poutine a probablement déjà perdu cette guerre et son avenir semble de plus en plus insoutenable» L'ancien vice-maréchal de l'armée de l'air britannique, Sean Bell.

D'autre part, l'Ukraine est, elle aussi, soumise à une pression considérable pour agir. Car malgré le soutien militaire massif de l'Occident, les succès obtenus dans le cadre de la contre-offensive en cours depuis début juin semblent modestes.

C'est également l'avis de l'analyste militaire Bell: «Une guerre se termine normalement par la victoire d'un camp. Mais cela ne semble pas être le cas. Ni la Russie ne soumettra l'ensemble de l'Ukraine, ni l'Ukraine ne libérera tous ses territoires de l'occupation russe»

La paix ne pourra donc très probablement être obtenue qu'à la table des négociations. Il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse avoir lieu sans la participation de l'agresseur, la Russie. Il faudra bien que le dirigeant Poutine soit impliqué à un moment ou à un autre dans le processus. La semaine dernière, lors du sommet africain de Saint-Pétersbourg, l'autocrate avait déclaré qu'il ne s'opposerait pas aux négociations. Mais la condition préalable serait que l'Ukraine reconnaisse les «nouvelles réalités territoriales».

Traduit et adapté par Noëline Flippe