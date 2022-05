La Russie ment, mais l'Ukraine dit-elle toujours la vérité? 4 vérifications

L'analyse de Thomas Greminger:

«On n'a pas réussi à trouver pour la Russie un rôle dans l'ordre de sécurité européen qui aurait correspondu à ses aspirations. Après la dissolution du Pacte de Varsovie, les Russes ont été frustrés qu'il n'en soit pas de même pour l'Otan.



L'idée que la future OSCE puisse jouer ce rôle s'est effondrée. L'Otan s'est consolidée et s'est ensuite rapidement étendue vers l'est, contrairement aux promesses verbales faites par les Etats-Unis en 1990.



La population russe a donc le sentiment d'avoir été trompée. Cette perception est le courant dominant en Russie, indépendamment de Vladimir Poutine. Le président a simplement habilement instrumentalisé ces sentiments.



L'Occident, quant à lui, s'attendait à ce que la Russie devienne un Etat de type européen et promeuve une politique économique néolibérale ainsi que les droits de l'homme, l'Etat de droit et la démocratie. C'est le contraire qui s'est produit au cours des quinze dernières années: la Russie est devenue de plus en plus autoritaire.



De nombreux Etats d'Europe centrale et orientale qui faisaient partie de l'Union soviétique ont été séduits par le modèle libéral de l'Ouest et se sont sentis menacés par la Russie. La Russie n'a pas réussi à les attirer par le biais du soft power (pouvoir de convaincre à travers des moyens non coercitifs) et à les faire entrer dans son orbite. La peur de l'ours russe a fait que ces Etats se sont intéressés à une adhésion à l'Otan.»