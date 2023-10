Des soldats ukrainiens dans une forêt près de Kreminna. Image: keystone

«Tout le monde sait que l'on peut perdre la vie ici, à tout moment»

Les soldats ukrainiens continuent de cravacher sur le front, au péril de leur vie, alors que le monde a détourné le regard vers la guerre entre le Hamas et Israël.

Plus de «International»

Le monde entier a actuellement les yeux rivés sur ce qui se passe dans le conflit entre Israël et le Hamas. Pourtant, la guerre en Ukraine se poursuit.

Autour de la petite ville de Marinka dans l'est du pays, plusieurs brigades d'artillerie d'élite ukrainiennes défendent la ligne de front depuis plus d'un an. L'armée russe en face n'avance pas beaucoup, mais ses attaques retiennent des soldats ukrainiens qui, par conséquent, ne peuvent pas servir leur armée pour des combats dans le sud.

Le tsar se frotte les mains Ce nouveau conflit arrange Poutine

Le New York Times a suivi des soldats ukrainiens épuisés mais toujours très engagés sur le front. «Nous n'avons pas invité les Russes ici, il faut donc les chasser», dit Evgeny, un commandant de 45 ans.

«Tout le monde sait que c'est difficile et que l'on peut y perdre la vie. Mais quelqu'un doit bien le faire»

La ville de Marinka est complètement détruite. Image: keystone

La région est vaste, elle comprend les villes de Koupiansk, Kreminna et Bakhmout, jusqu'à Marinka et Vouhledar, là où se termine la région de Donetsk et où commence la région de Zaporijjia.

«Toujours en premier», telle est la devise des brigades, qui doivent être prêtes en permanence. Personne ne sait quand des grenades explosent dans les zones forestières, tirées à quelques centaines de mètres de distance, et quand les Russes larguent des bombes de 500 kilos depuis des avions de combat. «Dans ces forêts, les Russes utilisent presque toute la nomenclature de leurs armes», explique le commandant Evgeny.

Un soldat photographie la tombe d'un de ses camarades tombé au combat. Image: keystone

«Je veux vivre la vie d'une personne normale». Le reportage du New York Times permet d'entrer dans la tête des soldats. La vie d'un homme normal, c'est tout ce dont le soldat Oleg a besoin. «Je veux fonder une famille, construire une maison et planter un arbre.»

Mais ses collègues ont encore besoin de lui sur place. Même si la région est déjà totalement détruite, d'importantes villes et colonies ukrainiennes se trouvent derrière la ligne de front. Lorsque l'alarme retentit, les soldats se rendent en camion sur le front et lancent des missiles dans le ciel. Jaroslaw, un autre commandant, ne sait pas s'ils touchent des positions russes. Mais ce n'est pas non plus le but de telles opérations, il s'agit de faire en sorte que l'artillerie ennemie ne puisse pas travailler.

«Il n'est pas nécessaire de les tuer pour cela. Mais il est nécessaire de les faire taire»

Des soldats ukrainiens s'en vont sur le front. Image: keystone

Depuis près de 600 jours, les brigades d'élite sont à l'œuvre pour défendre leur territoire. Si les assaillants russes parviennent à progresser de quelques centaines de mètres, le territoire gagné est perdu une semaine plus tard.

«Je ne sais pas quelle motivation il faut avoir pour simplement aller dans cette forêt et mourir», confie le commandant Evgeny dans le New York Times à propos des assaillants russes. «Pour chaque mètre de terrain, ils le paient par des centaines de soldats perdus.» (rst)