La bataille fait rage depuis des mois à Bakhmout. On compte de nombreux morts et blessés dans les deux camps, ici des Ukrainiens. Image: sda

L'Ukraine perd pied à Bakhmout

Les troupes russes ont encerclé la ville et ravagent la zone. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que ses forces ne pourraient pas tenir la ville.

Plus de «International»

Les autorités ukrainiennes rapportent que la situation est critique dans la ville de Bakhmout, située à l'est du pays et qui est assiégée par les forces russes. Les troupes russes ont commencé à détruire la zone, rendant la défense de la ville de plus en plus difficile, rapporte Bloomberg. Le commandant en chef des forces terrestres ukrainiennes a décrit les combats à Bakhmout comme étant «très tendus».

Selon lui, Moscou a envoyé des unités d'assaut très bien entraînées du groupe de mercenaires Wagner pour briser les lignes ukrainiennes et encercler la ville. Bloomberg rappelle que La Russie subit d'importantes pertes de troupes dans la région, alors même que ses forces sont plus nombreuses que celles de l'Ukraine, a-t-elle déclaré.

Image: watson

Cette intensification de la campagne de Moscou sur le front est a poussé les responsables ukrainiens à revoir leur position concernant la ville assiégée. Alors que le président Zelensky avait affirmé, le 2 février dernier, que Kiev ne se rendrait pas à Bakhmout, moins de trois semaines plus tard, il a déclaré que ses forces ne pourraient pas tenir la ville «à tout prix et avec tout le monde mourant». La capture de Bakhmout serait une étape importante pour la prise de toute la région de Donbass en Ukraine, que le président russe Vladimir Poutine a déjà déclarée partie intégrante de la Russie.

Les autorités ukrainiennes se retrouvent face à un dilemme, puisqu'elles ne peuvent pas tenir la ville à tout prix, mais ne veulent pas pour autant abandonner la population à son sort. Les choses évoluent d'heure en heure. (jah)