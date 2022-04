Pink Floyd sort son premier single en 28 ans pour l'Ukraine

Le guitariste David Gilmour et le batteur Nick Mason ont été rejoints par Guy Pratt, bassiste de longue date du groupe, et Nitin Sawhney aux claviers. Le morceau comprend aussi une performance vocale du chanteur ukrainien Andriy Khlyvnyuk.

Boutcha: on a retrouvé le chat du «tweet de la honte» russe et il fait réagir

Une nouvelle arnaque sévit aux bornes CFF romandes (et on s'est fait avoir)

«Pour les Russes, Boutcha était un moyen de montrer qui est le plus fort»

Terroriser l'ennemi, se venger des adversaires et afficher sa détermination: le massacre de Boutcha répond à une logique précise, estime un expert militaire. Il s'agirait même d'une «spécialité russe».

La découverte des corps de plus de 300 civils abandonnés dans les rues de Boutcha, dans un décor rappelant fortement une exécution sommaire, a horrifié le monde. Les premiers témoignages, analyses et enquêtes semblent indiquer, de manière de plus en plus convaincante, que la Russie doit être tenue pour responsable.