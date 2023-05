Vue de Bakhmout, le site des batailles les plus intenses avec les troupes russes dans la région de Donetsk, en Ukraine, mercredi 26 avril 2023. Image: AP

Voici ce que les Russes ont été incapables de faire à Bakhmout

Bakhmout était autrefois une ville calme à l'est de l'Ukraine. Désormais la cible de violents combats, la ville n'est plus que ruines. Telle est la situation militaire. Mais la tactique ukrainienne a mis en évidence une faiblesse importante de l'armée russe: son incapacité à encercler les défenseurs ukrainiens de Bakhmout.

En 2021, la municipalité a publié une vidéo promotionnelle à l'occasion du 450e anniversaire de Bakhmout. Elle montre une ville animée: des enfants jouent au football sur un terrain en gazon synthétique moderne. Sur les rives de la rivière Bakhmouta, de jeunes hommes et femmes boivent de la bière, profitant du temps ensoleillé. Les rues et les places sont décorées de motifs traditionnels ukrainiens.

Deux ans plus tard, Bakhmout n'existe plus sous cette forme. Depuis plus de huit mois, les troupes russes assiègent la ville. Au lieu de motifs colorés, le paysage urbain se caractérise par des bâtiments bombardés, des cratères et des gravats.

La bataille pour Bakhmout fait rage depuis août 2022, lorsque les troupes russes, soutenues par des mercenaires du groupe Wagner, ont avancé sur la ville depuis la direction de Popasna. Mais les défenseurs ukrainiens ne se sont pas retirés, ils ont tenté de tenir Bakhmout, et pour l'heure, la ville n'est pas entièrement sous contrôle russe.

La ville est désormais méconnaissable. Image: sda

La Russie contrôlerait environ 90% de la ville

Actuellement, l'Institute for the Study of War américain estime que la Russie a conquis environ 90% de la zone urbaine de Bakhmout. Selon l'analyste militaire Rob Lee du Foreign Policy Research Institute sur Twitter, les combattants du groupe mercenaire Wagner sont soutenus par la 98e division aéroportée afin de prendre le contrôle du reste de la ville.

Selon plusieurs médias, l'Ukraine a également renforcé les rangs de ses défenseurs. Comme le rapporte la NZZ, la 93e brigade mécanisée et la 3e brigade d'assaut auraient été envoyées dans la ville pour soutenir les défenseurs.

Lutte pour deux routes de ravitaillement

Selon des rapports en provenance d'Ukraine, les deux dernières routes de ravitaillement des Ukrainiens sont actuellement au centre des combats. La plus au nord des deux corridors de livraison passe par le village de Khromove, à la périphérie ouest de Bakhmout. Ici, les troupes russes auraient déjà percé plusieurs lignes de défense des Ukrainiens et avancé «à distance de fusil d'assaut» sur Khromove, rapporte sur Twitter l'expert militaire au nom de twitter «Def Mon», qui analyse la guerre en Ukraine depuis son début.

La Russie contrôlerait 90% de la ville. image: sda

Cependant, l'analyste militaire finlandais Emil Kastehelmi écrit sur Twitter que l'itinéraire via Khromove n'est plus utilisé par l'armée ukrainienne depuis des semaines. La raison en serait les tirs incessants des forces armées russes. Par contre, les défenseurs ukrainiens de Bakhmout approvisionnent la ville via le village d'Ivanivske au sud.

De la boue et peu de munitions

On ne sait pas encore combien de temps les Ukrainiens pourront maintenir cette ligne d'approvisionnement, ni même si elle est praticable. En effet, en raison de températures pouvant atteindre 20 degrés et des pluies persistantes, le sol de la région de Bakhmout est devenu boueux et marécageux.

Des vidéos des deux parties sur Twitter montrent la situation des combattants dans les tranchées. Les soldats doivent patauger dans des flaques de boue qui atteignent parfois la hauteur des chevilles. Les armes lourdes comme les chars et les obusiers ne devraient plus être en mesure de passer dans les environs de Bakhmout.

En raison des conditions météorologiques, le sol de la région de Bakhmout est devenu boueux et marécageux. Image: sda

A cela s'ajoute le fait que certaines unités ukrainiennes semblent être à court de munitions pour leur artillerie. Volodymyr, qui ne donne pas son nom de famille, commande le 17e bataillon de chars et a expliqué jeudi dans une interview à la BBC qu'il ne pouvait plus remplir le lance-roquettes Grad de son unité de roquettes en continu, et qu'il devait évaluer chaque cible avec précision, sans quoi il n'aurait bientôt plus de munitions.

La combinaison de l'avancée des Russes et de la pénurie de munitions pourrait se révéler être un dilemme pour les troupes ukrainiennes à Bakhmout, et faire en sorte qu'elles ne puissent pas tenir la ville plus longtemps.

La bataille pour Bakhmout a montré la faiblesse russe

La défense de Bakhmout a suscité de nombreuses critiques à l'encontre du commandement militaire ukrainien, y compris dans ses propres rangs. «J'espère vraiment que le commandement sait vraiment, vraiment, vraiment bien ce qu'il fait à Bakhmout», a écrit le reporter de guerre ukrainien Illia Ponomarenko sur Twitter. D'après les estimations occidentales, jusqu'à 6000 soldats ukrainiens sont décédés jusqu'à ce jour en tentant de maintenir la ville.

Phillips O'Brien, professeur d'histoire et d'études stratégiques à l'université de Saint Andrews, en Ecosse, tente de réfuter cette critique. Selon lui, la tactique de défense de l'Ukraine a mis en évidence une faiblesse importante de l'armée russe: l'incapacité à encercler les défenseurs ukrainiens de Bakhmout. Selon Phillips O'Brien, le renforcement «intelligent» des flancs sur les routes de ravitaillement y a contribué.

«La dernière chose qu'une armée compétente ferait serait de se battre de manière autodestructrice à travers la ville» Phillips O'Brien

C'est pourtant ce que la Russie a fait, et a ainsi perdu de nombreux soldats. «C'est certainement la raison pour laquelle tous les officiels ukrainiens m'ont dit que la bataille de Bakhmout était dans l'intérêt de l'Ukraine, et ils avaient raison», poursuit le professeur.

Bakhmout est aujourd'hui une ville en ruines

Jeudi, le vice-premier ministre russe Marat Khousnoulline aurait rendu visite au front de Bakhmout. Dans une vidéo dont la véracité n'a pas pu être définitivement établie par t-online, Khousnoulline aurait déclaré à propos de Bakhmout:

«La ville est endommagée, mais nous pouvons la reconstruire»

On peut se poser la question de savoir si c'est vrai. Des vidéos prises la semaine dernière à Bakhmout montrent une ville complètement détruite. Pratiquement, aucune maison n'a été épargnée par les combats qui durent depuis des mois.

La plupart des habitants ont fui dans d'autres parties de l'Ukraine ou à l'étranger. Et il faudra donc probablement attendre très longtemps avant que les enfants jouent à nouveau au football à Bakhmout et que les adultes prennent une bière bière sur les rives de la rivière Bakhmoutka.

