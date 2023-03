En octobre, la journaliste anti-poutine a décidé de s'enfuir à Paris.

La journaliste russe qui a défié Poutine raconte

Marina Ovsiannikova est devenue mondialement célèbre grâce à une action de protestation à la télévision russe. Réfugiée à Paris, elle explique ses motivations.

Stefan Brändle, Paris / ch media

La Russe est actuellement assise dans sa voiture, sans donner de détails sur sa position exacte. Elle est prudente. Elle a souvent peur, explique-t-elle en anglais.

Cela ne l'empêche pas de rire souvent. Lorsqu'on lui demande si elle est une héroïne, elle est catégorique. «Pas du tout», se défend la journaliste en secouant sa crinière blonde. Un célèbre réalisateur américain veut adapter son histoire au cinéma. «Mais ça ne fait pas de moi une héroïne pour autant». Cette femme de 44 ans s'est opposée à une grande rédaction, à toute sa nation et surtout à un état policier impitoyable. Pendant six secondes seulement, mais cela a semblé être une éternité.

La deuxième vie de Marina Ovsiannikova a commencé le 14 mars 2022 au centre de diffusion de la chaîne de télévision russe la plus populaire, Pervy Kanal. Responsable de l'actualité internationale, la rédactrice a glissé une affiche dans la manche de son manteau pour la faire entrer dans la rédaction. Il est 21h01 lorsqu'elle passe devant un policier et s'engouffre dans le studio en direct pour déployer la banderole devant la caméra, derrière la présentatrice. «No war», «pas de guerre», peut-on lire sur la pancarte, et en dessous, en russe:

«Arrêtez la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment ici»

source: capture d'écran

Alors que Marina Ovsiannikova veut crier son appel à la caméra, elle ne reconnaît plus sa propre voix, tant elle est teintée de nervosité. Pour des millions de téléspectateurs, la scène dure six secondes. L'émission est ensuite interrompue et la journaliste emmenée. Ses collègues la regardent avec stupeur. Elle-même, qui n'a ni dormi ni mangé pendant deux jours à cause de son appréhension, est maintenant surprise par son audace.

Elle est interrogée pendant des heures au poste. Qui est son employeur, lui demandent des policiers en civil qui reçoivent des instructions par téléphone. «Qui vous a payé? Pour qui travaillez-vous?» Marina Ovsiannikova ne peut que réaffirmer qu'elle a agi seule. Elle a confectionné l'affiche sur la table de sa cuisine. La vidéo de sa courte, mais historique apparition fait déjà le tour du monde. Elle déclenche une tempête dans les sphères du pouvoir à Moscou.

Une pluie de fake news à son sujet

Marina Ovsiannikova s'étonne de ne pas être immédiatement jetée en cellule. Depuis cet événement, le simple fait de prononcer le mot «guerre» à Moscou peut signifier jusqu'à quinze ans de prison. La Russe ne recevra par la suite qu'une amende d'environ 300 euros. «Apparemment, le Kremlin pensait que j'étais folle et que je n'oserais pas continuer à résister», explique la journaliste TV licenciée sans préavis.

«Les gens de Poutine voulaient éviter que mon cas fasse des vagues et que je sois érigée en martyre en Occident. Ils ont donc lancé des fake news pour saper ma crédibilité et détruire ma réputation»

On a d'abord dit que la journaliste était une espionne britannique, puis des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles elle était de mèche avec les services secrets FSB, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Même des médias occidentaux, comme le journal allemand Die Welt pour lequel elle avait écrit en free-lance après son action de protestation, ont pris leurs distances avec elle.

Ce qui a fait le plus mal à Marina Ovsiannikova, c'est la réaction de sa mère. «Pourquoi n'as-tu rien dit lorsque les nazis ukrainiens ont exterminé les Russes dans le Donbass?», a-t-elle attaqué sa fille, dont le père est ukrainien. Sa mère a l'âge de Poutine et, comme des millions d'autres personnes en Russie, elle est «zombifiée» par la propagande du Kremlin. Du matin au soir, sa mère écouterait le propagandiste en chef de Poutine, Vladimir Soloviev, qui pousse les Russes à détester les Ukrainiens et les Américains.

Dans son récit, qui vient de paraître en allemand, la journaliste explique comment l'opinion publique est manipulée à Moscou. Avant qu'elle ne brandisse elle-même son affiche devant les caméras, la présentatrice venait d'«annoncer» que les «nationalistes» ukrainiens avaient tué des dizaines de civils et d'enfants à Donetsk. Selon ses dires, les troupes russes auraient de leur côté sauvé des civils retenus en otage par des «néonazis» ukrainiens à Marioupol.

Parmi ses anciens collègues de la rédaction, seule «une petite partie» croit à la propagande nationaliste que Pervy Kanal diffuse. «Ils savent que s'ils agissent contre les directives qui viennent d'en haut, ils seront licenciés et ne trouveront pas d'autre emploi». Il y aurait toutefois quelques cas de femmes journalistes qui auraient officiellement démissionné depuis mars dernier parce qu'elles ne supporteraient plus la rhétorique guerrière croissante.

Réfugiés au nom de la liberté

En octobre, la journaliste a décidé de s'enfuir à Paris, où l'association française «Reporters sans frontières» a promis de l'aider. En partant vers l'ouest, elle a dû tromper sa propre mère pour ne pas qu'elle la dénonce. Elle s'est débarrassée du bracelet électronique qu'elle devait porter depuis peu à l'aide de ciseaux métalliques. Un vendredi soir, alors que de nombreux douaniers russes sont partis dans leur datcha et que les postes-frontière sont peu occupés, elle est partie avec sa fille dans un pays voisin. Elle ne veut pas dire lequel.

A Paris, elle poursuit un projet visant à aider les mères ukrainiennes «qui ont tout perdu sauf leurs enfants», comme elle le dit. Dans un livre publié à l'occasion de l'anniversaire du début de la guerre, elle écrit: