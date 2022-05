Les Etats-Unis ont aidé l'Ukraine à tuer des généraux russes

Le renseignement américain a permis aux forces ukrainiennes de localiser les hauts gradés russes sur le terrain, affirme le «New York Times».

Les Ukrainiens ont revendiqué à plusieurs reprises avoir tué des hauts gradés russes sur le terrain. Kiev affirme avoir neutralisé au moins huit généraux ennemis depuis le début du conflit. Pour y parvenir, l'armée ukrainienne a été aidée par les services secrets américains. C'est ce qu'affirme mercredi le New York Times.

Image: sda

Voici comment cela s'est passé concrètement, selon le quotidien américain:

Washington a aidé à déterminer des localisations et d'autres détails sur les quartiers généraux mobiles de l'armée russe, qui se déplacent régulièrement. Ces informations, combinées à celles des Ukrainiens et notamment l'interception de communications, ont permis à ces derniers de mener des frappes d'artillerie sur des hauts officiers russes.

L'assistance américaine à l'Ukraine en matière de renseignement, dont Washington ne fait pas étalage, s'ajoute à des milliards de dollars d'équipement militaire livré à l'armée de Kiev, dont des armes antichars, des munitions et, plus récemment, des pièces d'artillerie lourde, des hélicoptères et des drones.

«Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine», avait déclaré lundi 25 avril le chef du Pentagone, Lloyd Austin. (ats/asi)