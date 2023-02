Comment battre la Russie? Ce que l'Ukraine peut apprendre à l'Otan

En automne 2022, les Ukrainiens ont mené deux vastes contre-offensives, malgré leur infériorité. Image: sda

Voici comment battre la Russie

En résistant à l'invasion russe, l'Ukraine a montré de quoi elle était capable sur le champ de bataille. A tel point qu'elle peut devenir un modèle pour les pays de l'Otan, affirment trois experts. Les mots-clés: artillerie, souplesse et population civile.

Plusieurs experts militaires renommés, sous la direction du chef d'état-major du ministère allemand de la Défense, ont présenté une analyse détaillée de la guerre en Ukraine. Dans ce rapport intitulé «Comment battre la Russie — Ce que les forces armées de l'Otan devraient apprendre de la défense nationale ukrainienne», ils donnent aux forces armées de l'alliance des conseils pour adapter leur stratégie.

L'analyse a été commandée par le centre de réflexion slovaque «Globsec». Les co-auteurs étaient Carlo Masala, qui enseigne à l'université de la Bundeswehr à Munich, et le général Pavel Macko, ancien chef d'état-major de l'armée slovaque. Elle se base sur des entretiens et des informations accessibles au public.

«Défense totale»

Le rapport présente l'Ukraine à l'alliance de défense occidentale comme un exemple de la manière dont on peut s'opposer avec succès à un adversaire comme la Russie. «Les Ukrainiens ont clairement montré que l'agression russe pouvait être vaincue», écrivent les auteurs, qui listent deux raisons:

La participation de toute la société ukrainienne à la défense de la patrie. Les «excellentes» qualités militaires et de commandement des forces armées.

Si la Russie n'a pas pu pénétrer jusqu'à Kiev et renverser le gouvernement en peu de temps, comme cela semblait prévu, c'est grâce à la détermination de l'Ukraine et à sa «défense totale». L'auteur Nico Lange détaille:

«L'expression "défense totale" est brutale. Et pourtant, elle est appropriée. L'invasion russe de l'Ukraine a échoué grâce aux efforts de défense totale de l'Ukraine pendant les premières 72 heures décisives de la bataille»

Actuellement, la Russie occupe certes des régions de l'Ukraine à l'est et au sud, mais la ligne de front ne semble guère évoluer. Les gains de terrain sont faibles, l'Ukraine peut également toujours riposter.

La situation après un an de guerre: L'impressionnant bilan de la guerre en Ukraine en 8 graphiques de Alberto Silini

La région stratégiquement importante autour de la ville de Bakhmout est disputée depuis des semaines. Les missiles russes n'atteignent que sporadiquement des cibles plus éloignées. Toutefois, les drones et les missiles ont mis hors d'état de nuire, du moins temporairement, des installations importantes de l'infrastructure énergétique ukrainienne.

La participation de la population ukrainienne a été particulièrement importante depuis le début de la guerre. La population civile a fourni à l'armée et aux forces de sécurité des millions d'yeux et d'oreilles supplémentaires. «Dès le 24 février, les forces armées ukrainiennes et les services secrets du SBU ont mis en place des chaînes Telegram et publié des instructions pour la transmission de données et d'informations», ont appris les analystes.

Le rôle de la population

Les auteurs de l'étude donnent aux armées de l'Otan des recommandations détaillées sur ce qui doit être changé pour se défendre avec succès contre d'éventuelles attaques de la Russie. Ce qui ressort de leurs conseils, c'est qu'une bonne préparation n'est pas seulement l'affaire de l'armée. Au contraire, la société civile doit être impliquée dès maintenant, des autorités aux citoyens individuels. Les analystes préconisent les pistes suivantes:

Fournir une formation militaire de base et une formation médicale de base à une grande partie de la société.

Développer des stratégies pour la réserve militaire en utilisant les qualifications dans la vie civile.

Organiser régulièrement des simulations et des exercices au niveau local et régional.

Construire des communautés pour la défense de la patrie.

Former les maires, les gouverneurs et les décideurs en faisant de la formation à la gestion de crise et à la défense une condition préalable à l'exercice de leur fonction.

Bâtir des infrastructures pour collecter et utiliser les données fournies par la société civile.

Dnipro: trois jours après le début de l'invasion, la population prépare des cocktails Molotov. Image: EPA

Selon les auteurs, une autre raison importante pour laquelle l'Ukraine a pu s'imposer si longtemps avec succès est que les données ont pu être collectées et analysées rapidement. En conséquence, les experts militaires recommandent aux pays de l'Otan de collecter en permanence des données à tous les niveaux de commandement dans la guerre, de lancer des satellites de surveillance en orbite terrestre basse, de mettre en place une «force de données», d'agir plus rapidement et d'accélérer radicalement l'innovation et l'acquisition ainsi que de donner accès à de nouvelles entreprises innovantes.

Attaquer les ennemis par surprise

La stratégie et la tactique de l'armée ukrainienne offrent également des indications aux pays de l'Otan sur la manière de mieux utiliser leurs troupes en cas de guerre. «Les forces armées ukrainiennes opèrent souvent comme des réseaux décentralisés avec beaucoup de responsabilités de commandement et de contrôle aux niveaux inférieurs et moyens», indique l'analyse. Les recommandations:

Avoir un personnel agile et des troupes plus nombreuses qui se concentrent sur la vitesse et l'adaptabilité.

Eviter une planification militaire très détaillée et un commandement et un contrôle trop rigides.

Compter davantage sur les accords oraux et la prise de décision orale.

Encourager la réflexion et l'action dans des structures de réseau et matricielles, briser les corsets formels rigides.

Donner plus de responsabilités aux officiers de rang inférieur.

Examiner ensuite si des approches fondamentalement différentes nécessitent des forces différentes pour réussir.

La guerre d'Ukraine a montré que la vieille tactique du combat de chasse pouvait encore être efficace. Elle consiste à attaquer par surprise les unités ennemies dans leurs positions et jusqu'à l'arrière du front. L'ennemi doit ainsi être effrayé, usé et déstabilisé. Dans le cadre de l'Otan, cela pourrait se faire par le biais de petites unités d'infanterie, rapides et très mobiles. Elles devraient être équipées d'armes antichars et antiaériennes et bénéficier d'une formation et d'un entraînement permanents.

L'Ukraine a également pu influencer la guerre en attaquant en permanence la logistique russe, les centres de commandement et les installations de communication. Il est donc conseillé de déployer plus rapidement des troupes, de créer de petites unités et d'agir avec précision. L'utilisation de drones a justement apporté de nombreux avantages à l'Ukraine. Il faudrait le faire en masse, développer de nouveaux modèles bon marché et réduire la dépendance vis-à-vis des fabricants chinois.

Contrairement à la souplesse de l'armée ukrainienne, les analystes pointent les structures rigides de l'armée russe. «L'Ukraine n'a pas seulement reçu des systèmes d'armes occidentaux, elle a également changé le style de commandement militaire de son armée», a déclaré l'historien Jörg Baberowski. «Dans l'armée ukrainienne, les chefs des petites unités peuvent prendre des décisions indépendantes».

«L'année dernière, les Ukrainiens ont démontré de quelles offensives ils étaient capables, malgré leur infériorité. L'armée russe est persuadée que sa supériorité matérielle et sa capacité à durer finiront par s'imposer» Jörg Baberowski, historien

Les sous-officiers n'auraient aucun pouvoir de décision et ne pourraient donc pas réagir de manière autonome aux crises. «C'est comme dans toutes les guerres que la Russie a menées par le passé: les simples soldats ont peur de leurs officiers, les officiers ont peur de leurs généraux, les généraux ont peur des maîtres du Kremlin».

On vous en parlait ici: Comment les téléphones trahissent les funestes «lacunes» de l'armée russe de Alberto Silini

L'Ukraine aurait également relancé l'artillerie, mais sous une forme élargie, note Nico Lange dans son rapport. En conséquence, l'OTAN devrait utiliser de l'artillerie multiaxiale et s'assurer qu'il y ait des munitions et des pièces de rechange pour cela. En outre, les obusiers et les canons devraient être transformés en systèmes déterminés par des logiciels et l'intelligence artificielle.

Selon les auteurs, les troupes russes ont déjà été battues, Moscou n'a pratiquement rien obtenu et l'Ukraine finira par s'imposer. «Si nous apprenons de l'Ukraine, nous pourrons à l'avenir mieux nous défendre contre les agresseurs et dissuader les agressions», résument les experts dans leurs réflexions. (t-online, wan)