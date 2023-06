Un F-18 Hornet des forces aériennes australiennes. Image: Shutterstock

L'Australie veut envoyer ses «frelons» en Ukraine

L'Ukraine souhaite disposer de 120 avions de combat de conception occidentale et l'Australie pourrait en fournir une grande partie.

Martin Kuper

L'Ukraine devrait bientôt faire un grand pas vers la flotte d'avions de combat occidentaux modernes dont elle rêve. L'Australie envisage de lui livrer 41 appareils de type F/A-18 Hornet. Les négociations seraient très avancées, rapporte l'Australian Financial Review. Le gouvernement américain, qui doit délivrer une autorisation d'exportation pour le transfert des jets, aurait déjà donné son accord.

«Les Etats-Unis sont très intéressés à fournir des avions de combat modernes à l'armée de l'air ukrainienne», indique le journal en citant une source proche des négociations.

«Il y a certes de nombreux obstacles formels à cela, mais le moment semble venu» Australian Financial Review

Des avions qui devaient être mis à la casse

D'après une autre source, une mise au rebut d'«avions absolument intacts» serait absurde au vu de la menace que représente la Russie pour l'Ukraine.

Les jets, surnommés «Hornet» («frelons» en français), devaient normalement être démontés ou vendus aux Etats-Unis pour servir de cibles d'entraînement à l'armée de l'air américaine. Au lieu de ça, ils pourraient être mis à la disposition de l'Ukraine d'ici quatre mois, dit-on. Une poignée des 41 appareils serviraient probablement de stock de pièces de rechange, mais ceux restants seraient encore opérationnels pendant plusieurs années. Les pilotes australiens pourraient en outre participer à la formation de leurs collègues ukrainiens, écrit le journal.

Jusqu'à présent, le débat sur les avions de combat modernes pour l'Ukraine a surtout porté sur les appareils de type F-16, l'avion de combat le plus répandu dans le monde. En Europe, plusieurs proches alliés de l'Ukraine comme la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark et la Grèce disposent d'importantes flottes de F-16. Le gouvernement américain a déjà donné son accord pour le transfert des jets à Kiev.

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas travaillent actuellement à la mise en place d'une coalition d'avions de combat pour l'Ukraine, mais aucune promesse concrète de livraison n'a été faite. Plusieurs pays ont toutefois déjà annoncé qu'ils participeraient à la formation des pilotes ukrainiens. Récemment, le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov a également demandé la livraison de l'Eurofighter, le principal avion de combat de l'armée allemande, utilisé également par le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.

Les capacités du F/A-18 Hornet sont comparables à celles du F-16. Cet avion bimoteur a été développé par le constructeur américain McDonnell Douglas à la fin des années 1970 et est entré en service en 1983. Conçu pour la marine américaine, il a été pendant des décennies le principal avion de combat sur les porte-avions de la classe Nimitz.

La Suisse en possède aussi

Entre-temps, le F/A-18 Super Hornet développé par Boeing a repris cette tâche. Outre les Etats-Unis et l'Australie, l'Espagne, la Suisse, le Canada, la Finlande, la Malaisie et le Koweït disposent également de cet avion. L'appareil peut combattre aussi bien des avions ennemis que des cibles au sol.

Les jets australiens sont rapidement disponibles, ce qui pourrait rendre service à l'Ukraine en attendant que les premiers F-16 soient opérationnels.

Le temps presse aussi pour Kiev parce que la Russie mise depuis le printemps de plus en plus sur les bombes dites «planantes», équipées d'ailes et d'un GPS, qui peuvent être tirées à grande distance et sont plus difficiles à intercepter pour la défense aérienne ukrainienne. Des avions de combat modernes tels que le F/A-18 Hornet pourraient aider.

