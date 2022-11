Missiles russes en Pologne: le premier ministre appelle au calme

«Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relèvent de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation».

Moscou a réagi en qualifiant de «provocation» les informations provenant de Pologne et reliées par les pays voisins.

De côté de la Suisse , c'est Ignazio Cassis, le président de la Confédération, qui appelle à la prudence concernant ces informations en demandant de la retenue tant que l'enquête n'aura pas déterminé les causes et les responsabilités de ces «attaques».

La Lituanie , par le biais de son Président Gitanas Nauseda, a réaffirmé son soutien à la Pologne et se dit prête à défendre chaque parcelle du territoire de l'OTAN.

Du côté des pays voisins, l'Estonie a qualifié les dernières nouvelles de Pologne de «très préoccupantes» et affirme discuter très étroitement avec la Pologne et leurs alliés. «L'Estonie est prête à défendre chaque partie du territoire de l'OTAN».

A Bruxelles , siège de l'OTAN, un responsable de l'Alliance a indiqué qu'elle était «en train d'examiner» ces informations. «Nous sommes en train d'examiner ces informations et nous sommes en coordination étroite avec la Pologne, notre alliée» , a déclaré un responsable de l'Otan, sous le couvert de l'anonymat. Le chef de l'Otan juge «important que tous les faits soient établis».

L'article 5 du traité de l'Alliance atlantique stipule que si un Etat membre est victime d'une attaque armée, les autres considéreront cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendront les mesures jugées nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.

La Pologne, qui partage une frontière avec l'Ukraine, envahie le 24 février par la Russie, est membre de l'Otan et quelque 10 000 militaires américains se trouvent dans le pays.

Une source polonaise haut placée dans le bureau du premier ministre a déclaré à la BBC que c'était le «chaos informationnel». Elle a ajouté qu'elle n'avait «aucune certitude» et qu'«elle ne pouvait rien confirmer».

«Il vient d'être décidé de relever le niveau d'alerte de certaines unités de combat et d'autres personnels en uniforme»

Le gouvernement polonais s'est réuni en urgence mardi soir. Le porte-parole du gouvernement polonais a indiqué que cette réunion a été convoquée «suite à la situation de crise en cours», sans plus de détail , alors que Washington dit examiner des informations de presse selon lesquelles deux missiles russes auraient «frappé un lieu en Pologne ou à la frontière avec l'Ukraine».

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Pologne, pays voisin de l'Ukraine et membre de l'OTAN, aurait été touchée par des missiles russes, faisant deux morts, selon un haut responsable des renseignements américains.

