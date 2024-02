Valeri Zaloujny n'aurait pas l'intention de quitter son poste. Image: AP

Qui est le «sauveur de Kiev», le général que Zelensky vient de virer?

Valeri Zaloujny est considéré comme un héros national par le peuple ukrainien. Un homme qui n'a pas hésité à remettre en cause la stratégie militaire, provoquant son éviction.

Plus de «International»

«Aujourd'hui, la décision a été prise de changer le commandement des forces armées ukrainiennes», a indiqué le ministre de la Défense ukrainien Roustem Oumierov sur Facebook, se disant «reconnaissant» envers Valeri Zaloujny. Le chef d'état-major ukrainien était en ballotage très défavorable, écrivait le Kyiv Independent. La presse ukrainienne avait fait état des remous qui touchaient l'armée ukrainienne et envoyait Valeri Zaloujny en congé forcé. C'est désormais chose faite.

Le président ukrainien et son commandant en chef des forces armées se sont rencontrés lundi 29 janvier. Des retrouvailles qui ont fait des étincelles, selon des informations du média Zerkalo Nedali. Le président aurait suggéré à Zaloujny de démissionner. Sauf que ce dernier ne l'entendait pas de cette oreille et n'avait pas l'intention de rédiger sa lettre de départ.

Il faut dire que le bonhomme commence à faire de l'ombre au commandant en chef suprême, le président Zelensky. Et ce n'est pas nouveau, la rivalité ne cesse de croître depuis les critiques formulées dans les colonnes de The Economist, concernant la contre-offensive ratée en novembre dans l'est de l'Ukraine.

Une honnêteté qui a obligé Volodymyr Zelensky à prendre la parole. Or, ces dissensions ont pesé dans les coulisses, jusqu'à faire céder la corde. Au centre des débats, une forme de «jalousie politique» à l’égard de Valeri Zaloujny, qui enflait depuis un an et demi dans le camp du président ukrainien.

Des personnes interrogées en Ukraine nous témoignent que Zaloujny peut compter sur un soutien total des Ukrainiens.

«Il est le réel héros de la nation»

Et forcément cette popularité vient nourrir ces conflits à l'interne qui viennent eux-mêmes agrémenter les débats sur la place publique en Ukraine.

Qui est Valeri Zaloujny?

Valeri Zaloujny n'est pas un novice dans le milieu. Nommé commandant en chef des armées, en 2021, son passé de soldat lui offre une légitimité. Fils de militaire, Zaloujny, né en 1973, a déjà accompli une riche carrière au sein de l'armée. A l'instar de nombreux officiers en poste, il n'a pas été formé à l'école soviétique, qui lui confère «une liberté intellectuelle», selon les dires de Yohan Michel, chercheur analyste à l'International Institute for Strategic Studies (IISS), interrogé par Le Figaro.

L'Ukrainien est sorti diplômé avec mention de l'Académie militaire d'Odessa, en 1997, avant d'être nommé en 2007 chef d'état-major et premier commandant adjoint de la 24e brigade mécanisée séparée à Yavoriv, dans l'oblast de Lviv. En 2014, il est envoyé sur le front Est et commande face aux séparatistes soutenus par la Russie.

Fin stratège, il accédait, en 2019, au poste de responsable des troupes positionnées dans le nord de l'Ukraine. Il est aussi, comme le rappelle Le Figaro, à l'origine d'une parfaite coordination de ces unités avec l'armée régulière permettant un grand succès sur le front. La défaite russe à Kiev, au début de l'invasion, lui est largement imputée, comme la contre-offensive victorieuse à Kharkiv (Nord-Est) et l'avancée vers Kherson (Sud).

Valeri Zaloujny, ici, en février en 2023. Image: AP Ukrainian Presidential Press

Le «sauveur de Kiev»

Sa connaissance des méthodes militaires et des équipements technologiques sur le terrain en font une pièce maîtresse dans l'échiquier de la guerre. Outre son costume de «général de fer» capable de tenir tête aux Russes, Valeri Zaloujny se présentait comme une alternative crédible pour reprendre le flambeau à Volodymyr Zelensky. Comme le soulignait Franceinfo dans un papier, plusieurs pulls kaki de l’armée ukrainienne vendus dans un magasin de souvenirs portent, non pas le portrait de Volodymyr Zelensky, mais bien le visage tout en rondeur de Valeri Zaloujny.

Considéré comme le «sauveur de Kiev», le personnage fait l'unanimité par son intransigeance, sa discipline et son franc-parler; il est calme et capable d’empathie, renseignent les soldats engagés dans la bataille pour libérer l'Ukraine de l'agression russe.

Une manière de sonder l'opinion publique?

Un sondage a, par ailleurs, été diffusé en décembre 2023 et démontré que Zaloujny jouit d'une grande confiance (92% des votes) du peuple ukrainien.

Et si cette confiance absolue règne au sein des troupes ukrainiennes et dans la population, ce n'est pas la même mayonnaise dans les hautes sphères. Ukrainska Pravda avait enquêté et rapporté, le 4 décembre, que Zelensky aurait «contourné» Zaloujny dans ses communications avec certains commandants militaires.

Alors que son éviction continue de noircir des lignes dans les médias internationaux, des sources proches du dossier assurent que Zaloujny ne se serait vu proposer «rien d’adéquat ou de significatif». Pour l'heure, même si un wagon de rumeurs est propagé, Zelensky lui aurait proposé des postes d'«assistant ou de conseiller».

Jeudi, Volodymyr Zelensky a salué le travail du général, lui proposant de rester dans son «équipe», quelques minutes avant que le ministère de la Défense annonce le départ du populaire commandant en chef.