Voici les 3 grands défis de Kiev et comment les résoudres

Des munitions d'artillerie, des missiles ATACMS et des batteries antiaériennes Patriot: la liste des armes dont l'Ukraine a besoin n'a pas été écrite au hasard. Voici les principaux défis militaires auxquels Kiev doit faire face.

Dans sa lutte permanente pour sa survie contre la Russie, l'Ukraine est confrontée à trois grands défis militaires. Les nouvelles armes promises par les Etats-Unis et l'Europe doivent permettre de les résoudre.

Les grosses offensives russes au sol

Le problème: tant que l'artillerie ukrainienne avait suffisamment de munitions, l'armée russe ne parvenait guère à avancer, malgré ses attaques frontales sur les lignes de position ennemies. Ce n'est que lorsque les réserves d'obus se sont épuisées que les poussées de l'infanterie de Poutine, lancées par vagues, se sont soldées par des gains de terrain significatifs.

Lors d'une réunion mercredi à Washington, le conseiller américain à la sécurité Jake Sullivan a admis que la chute en février de la ville d'Avdiïvka, imprenable pendant des mois, était surtout due au manque de munitions en provenance des Etats-Unis. Actuellement, les Russes interviennent principalement à l'est de Bakhmout contre la base ukrainienne de Tchassiv Yar, au nord-ouest d'Avdiïvka contre Otcheretyne et au sud-ouest de la grande ville de Donetsk.

Dans son analyse quotidienne du front, l'Institute for the Study of War (ISW) s'attend à de nouvelles conquêtes russes tant que les livraisons d'armes promises n'arriveront pas et ne déploieront pas tous leurs effets. Côté russe, le commandement de l'armée a évidemment conscience de cette fenêtre d'opportunité étroite. Il souhaite grignoter au plus vite de grandes portions de territoire, même au prix de lourdes pertes humaines.

La parade: les dernières batailles défensives ont montré que les drones seuls ne suffisaient pas aux unités ukrainiennes pour repousser les contingents russes. Avec la livraison de munitions d'artillerie des deux calibres les plus courants, 155 mm et 105 mm, les Ukrainiens peuvent à nouveau utiliser leurs canons, notamment le Caesar français, pour des tirs destructeurs.

Comme l'infanterie russe doit se débrouiller en grande partie sans chars ni véhicules blindés de combat d'infanterie – dont les effectifs ont énormément diminué –, les tirs d'artillerie ont immédiatement un effet mortel et démoralisant.

Les missiles russes sur les positions ukrainiennes

Le problème: les Ukrainiens ont été repoussés ces derniers mois non seulement parce qu'ils ont fait face à une vague de soldats russes, mais aussi parce qu'une pluie de bombes s'est abattue sur leurs positions.

Les avions de combat russes tirent des bombes planantes allant de 250 à 1500 kilos jusqu'à une distance de 80 kilomètres. Elles sont particulièrement redoutées. Selon l'armée ukrainienne, jusqu'à 100 engins de ce genre tombent chaque jour sur ses hommes, causant de lourdes pertes. A cela s'ajoutent d'autres tirs de l'artillerie sur les positions ukrainiennes, des tirs de lance-roquettes, d'hélicoptères de combat et d'avions de combat.

La parade: la manière la plus efficace de résoudre ce problème serait sans doute les avions de combat F-16 équipés de missiles air-air modernes. Leur livraison, annoncée depuis longtemps, ne cesse d'être retardée. La deuxième option serait de créer un écran de protection d'une portée de 180 kilomètres grâce à des systèmes de défense aérienne de type Patriot à proximité du front. Mais, jusqu'à maintenant, les rares batteries disponibles ont plutôt servi à protéger les villes ukrainiennes.

Dans l'idéal, il faudrait que les avions F-16 et les systèmes Patriot se complètent pour assurer une défense aérienne globale. Leurs systèmes électroniques sont capables de se coordonner.

A terme, les missiles sol-sol de type ATACMS, dont la portée peut atteindre 300 kilomètres, pourraient réussir à neutraliser les positions d'artillerie russes, les terrains d'aviation, les installations antiaériennes et radars, les dépôts de munitions ou les centres de ravitaillement importants dans l'arrière-pays et les liaisons comme le pont de Kertch. Cela aurait un impact massif sur les opérations russes et soulagerait les troupes ukrainiennes au sol.

Selon des rapports publiés mercredi, les Ukrainiens ont déjà attaqué avec succès la semaine dernière des terrains d'aviation en Crimée avec des ATACMS livrés secrètement en mars.

Les offensives aériennes stratégiques russes

Le problème: dès que les stocks de drones, de roquettes et de missiles de croisière russes sont pleins, des attaques massives sont menées durant plusieurs jours contre des cibles civiles et industrielles dans les grandes agglomérations ukrainiennes. La dernière opération de ce type a visé des infrastructures énergétiques en mars.

Cela a pour but d'entraver la production d'armes et l'économie de guerre ukrainienne, de démoraliser la population et de provoquer des mouvements de fuite ainsi que, et c'est un élément capital, de tenir les batteries Patriot à distance du front.

La parade: avec des systèmes de défense aérienne performants, l'Ukraine peut non seulement protéger sa population et son industrie de guerre, mais aussi inclure ses propres lignes de front dans le bouclier de protection. La livraison de missiles de croisière Taurus allemands, en plus des Storm Shadow britanniques et des Scalp français, permettrait aussi d'augmenter massivement sa capacité d'attaque stratégique – par exemple contre les bases de bombardiers à longue portée russes.

Mais pour l'instant, les avions de combat pour le tir du Taurus ne sont pas disponibles. Et Olaf Scholz, le chancelier allemand, n'entend pas revenir sur son refus de livraison, comme il l'a encore souligné cette semaine.

