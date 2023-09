«Nos hommes ont été massacrés»: ces Russes racontent le front

Les services secrets ukrainiens ont publié des appels téléphoniques interceptés de soldats russes. Ceux-ci déplorent la mort de leurs camarades et une «situation de merde» sur le front.

L'Ukraine semble faire de plus en plus de progrès dans sa contre-offensive. Deux appels téléphoniques, désormais publiés par le service de renseignement militaire ukrainien GUR, semblent le confirmer. Elles suggèrent que des unités entières de l'armée russe ont été débordées et tuées par les troupes ukrainiennes, comme le rapporte le Kyiv Post.

Lors d'une première conversation téléphonique, un soldat russe aurait parlé à sa femme ou à son amie du sort de la 27e brigade dans la ville de Svatove occupée par les Russes, près de la ville de Koupiansk où se déroulent les combats. «Tu n'as pas entendu parler de ce qui est arrivé à la 27e brigade?», aurait-il demandé. La femme s'unit, ce à quoi il répond: «Le problème, c'est qu'ils ont été coupés en morceaux». Elle demande ensuite: «Tous?», ce à quoi il confirme: «Oui, tous nos hommes ont été massacrés».

Le Russe explique ensuite que le massacre était dû au fait que l'unité était probablement trop détendue. «Tu n'as pas entendu parler de ce qui est arrivé à cette brigade? Ils savaient qu'ils seraient bientôt retirés, ils n'avaient qu'à être patients, «mais non, ils se sont saoulés»

Combat pour une zone stratégique

Les combats dans la région de Svatove durent depuis des semaines et l'armée russe pousse en direction de Koupiansk. Vendredi, Moscou a fait savoir que les troupes avaient amélioré leur «position tactique» et étaient parvenues à prendre des positions ukrainiennes. Les troupes de Kiev auraient subi des pertes considérables.

La ville est un noeud du réseau ferroviaire et revêt donc une importance stratégique. La Russie avait déjà occupé la ville avant que l'Ukraine ne la reprenne l'automne dernier. La vice-ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maljar a récemment évoqué des combats «très intenses» dans la région de Koupiansk. Début août, les autorités avaient ordonné l'évacuation des habitants de la région.

Dans une deuxième conversation téléphonique, que le GUR a également publiée sur Telegram, on entend un second locuteur, rapporte le Kyiv Post. Il s'agit d'un soldat, apparemment dans une situation difficile, qui parle à quelqu'un du nom de «Denis». Il raconte qu'il a reçu un rapport sur des conducteurs de chars décédés: «Les cinq garçons sont morts». La situation est «tout simplement merdique», tout le régiment va être renvoyé. Il ajoute:

«Tous les régiments de défense territoriale sont en train d'être dissous. Seul le nôtre est maintenu et une fusion est en cours»

Ce soldat ukrainien tire au mortier sur les positions russes près de Bakhmout. Image: AP

L'authenticité des appels téléphoniques ne peut pas être vérifiée de manière indépendante et on ne sait pas non plus quand ils ont été passés. Ce n'est pas la première fois que de tels extraits sonores, qui donnent un aperçu de la situation difficile sur le front pour les troupes russes, sont instrumentalisés par le camp ukrainien.

En août, le GUT a publié une conversation téléphonique interceptée selon laquelle Moscou aurait envoyé des troupes en Ukraine pour y tuer ses propres soldats. Dans une autre conversation téléphonique rendue publique en juillet, un soldat russe s'insurgeait: «Les commandants sont des idiots!»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)