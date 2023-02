Le ministère russe de la Défense accuse, cependant, les dirigeants ukrainiens de préparer une provocation nucléaire dans la zone de guerre, sans en apporter la preuve. Dans un communiqué publié dimanche, le commandement militaire russe affirme que Kiev cherche alors à faire porter à Moscou la responsabilité d'une «violation grossière» de la sécurité nucléaire. Le ministère n'explique, toutefois, pas comment il en est arrivé à cette accusation et ne fournit aucune preuve.

Joe Biden est à Kiev pour une visite surprise et voici son annonce

Au cours de l'invasion russe, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia a été régulièrement bombardée. Paulini estime qu'il est juste d'insister sur la création d'une zone de sécurité autour de l'infrastructure. Les habitants de l'Ukraine et bien au-delà doivent être protégés, a déclaré la présidente du BfS. Selon le BfS allemand, les conséquences d'un accident nucléaire en Ukraine seraient toutefois minimes pour l'Europe occidentale.

«Un an après le début de la guerre d'agression, ce risque semble déjà être passé à l'arrière-plan de la conscience publique»

La Russie poursuit la militarisation de la centrale nucléaire et déploie des équipements militaires et des soldats sur le site, selon le ministère des Affaires étrangères.

Dans une lettre récente du ministère ukrainien des Affaires étrangères, citée par le Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), il est dit que la Russie empêche le remplacement des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). «Moscou doit immédiatement permettre la rotation des experts de l'AIEA et veiller à ce qu'ils puissent immédiatement se rendre en toute sécurité à la centrale nucléaire en passant par les zones temporairement occupées de l'Ukraine», peut-on y lire selon le RND .

L'Ukraine ne cesse d'accuser la Russie de vouloir déclencher une catastrophe nucléaire avec des missiles passant à proximité des infrastructures. La situation à Zaporijia, occupée par la Russie, suscite de plus en plus d'inquiétude.

