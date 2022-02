«C'est du génie»: Trump salue la stratégie de Poutine sur l'Ukraine

«Non seulement Poutine obtient ce qu'il a toujours voulu, mais il s'enrichit de plus en plus grâce à l'essor du pétrole et du gaz», a-t-il renchéri. (ats/jch)

Donald Trump, qui flirte avec la possibilité de repartir dans la course à la Maison-Blanche, a par ailleurs qualifié de «faibles» les sanctions adoptées pour le moment par le gouvernement Biden. «Elles sont insignifiantes comparées à la prise d'un pays et de terres stratégiquement situées» , a accusé l'ancien dirigeant.

Récapitulatif de la situation en Ukraine après l'allocution de Biden

Poutine contre le reste du monde, pourrait-on titrer. La soirée a été rythmée par les discours et les menaces de Joe Biden, et la reconnaissance des séparatistes prorusses par le président russe.

Joe Biden a usé de mots forts: «c'est le début d'une invasion de l'Ukraine» déclarait le président américain plus tôt dans la soirée. Reprise partout, dans un milieu médiatique en ébullition, cette phrase à la tonalité pesante faisait écho au premier soldat ukrainien tué et aux six blessés par des bombardements des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.