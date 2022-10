«Je ne l'ai jamais regretté»: les coulisses du shooting d'Olena Zelenska pour Vogue

Dans le numéro d'octobre de Vogue américain, la première dame ukrainienne Olena Zelenska dévoile les coulisses de sa mémorable série de clichés avec la photographe vedette Annie Leibovitz.

Bojan Stula / ch media

Les clichés ont fait le tour du monde : quatre mois après l'invasion russe, la photographe vedette Annie Leibovitz s'est rendue à Kiev pour photographier Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien. Pour les critiques, la série d'images, qui n'était initialement publiée qu'en ligne, était une instrumentalisation insipide de la guerre, avec des sacs de sable et des ruines de bombes comme arrière-plan négligemment mis en scène.

Des milliers d'autres femmes, en revanche, ont lancé une campagne de flash mob en solidarité avec Olena Zelenska et la défense ukrainienne. Sous les hashtags #sitlikeagirl et #sitlikealady, elles ont été photographiées sur les réseaux sociaux cet été, tout comme Olena : assise sur un escalier, les jambes écartées, à la garçonne, avec une ferme détermination dans les traits de son visage.

L'édition US imprimée fait sensation

Aujourd'hui, en octobre, Zelenska et Vogue renchérissent: sous le titre «Portrait of Bravery», les photographies de Leibovitz sont désormais présentées en grand format dans l'édition américaine imprimée du magazine de mode - et suscitent l'inquiétude aux États-Unis.

Au milieu du débat sur de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, le numéro d'octobre de Vogue vise précisément cet effet : après que Olena Zelenska a lancé un appel urgent de 15 minutes au Congrès américain le 20 juillet à Washington, l'apparition dans Vogue devait avoir le potentiel de convaincre davantage de sceptiques de faire «la bonne chose» - et d'apporter des millions de dollars en fournitures d'armes supplémentaires à l'Ukraine assiégée.

Une résonance puissante faisait partie du plan

Il va sans dire que la première dame de 44 ans, mariée au président Volodymyr Zelensky depuis 2003, ne cache pas sa mission.

Dans l'éditorial du magazine, elle est citée comme disant à propos de l'effet recherché des images de Leibovitz et des réactions :

«Je savais très bien que la réponse serait puissante. Je ne l'ai jamais regretté. C'était une étape importante pour moi. J'ai accepté ça» Olena Zelenska

Les images de Leibovitz ont permis d'attirer l'attention de millions de personnes à travers le monde sur les développements actuels en Ukraine, poursuit Olena.

Sans surprise, la rédactrice en chef de «Vogue» Anna Wintour soutient la première dame:

«Maintenir l'attention du public mondial sur la brutale invasion russe n'est certainement pas un signe de vanité et ne devrait certainement pas relancer le débat fastidieux sur l'instrumentalisation politique de la mode». Anna Wintour

C'est pourquoi il lui est difficile de voir un sens à la critique de Olena, a également ajouté Anna Wintour avec une pointe de cynisme.

Entre-temps, Olena Zelenska avait ajouté un autre chapitre à ses apparitions médiatiques dans la première puissance de l'OTAN : elle a en effet livré la couverture du grand numéro d'été du célèbre magazine «Time» («Her Private War»).

(aargauerzeitung.ch)