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Le Prix Bayeux des correspondants de guerre se focalise sur Gaza

GAZA CITY, GAZA, PALESTINE - APRIL 23: 24-year-old Palestinian man Tamir Ahmed Said Hamad who has taken shelter in a heavily damaged building belonging to the Islamic University of Gaza, continues his ...
Le photographe Mahmoud Abu Hamda, qui a réalisé cette image, a reçu le Prix Bayeux.Image: Anadolu

Le Prix Bayeux des correspondants de guerre se focalise sur Gaza

Un photographe palestinien et plusieurs reporters opérant au Moyen-Orient ont été récompensés.
10.10.2026, 23:0310.10.2026, 23:03

Le photographe palestinien indépendant Mahmoud Abu Hamda a remporté samedi à Bayeux, en France, le trophée photo de la 33eme édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre, très largement dominé par le conflit à Gaza et les violences en Cisjordanie.

Siobhán O'Grady, Serhii Korolchuk, Anastacia Galouchka (The Washington Post, Ukraine) en presse écrite, Anas Baba (NPR, Gaza) en catégorie radio et Jeremy Diamond et Cyril Theophilos (CNN, Cisjordanie) en télévision complètent ce palmarès 2026.

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Lyse Doucet, reporter de guerre canadienne de la chaîne BBC News et présidente du jury 2026 du prix Bayeux, qu'elle a remporté en 2014, s'est dite «touchée» de vivre cette soirée avec les dizaines de lycéens présents dans la salle, à une époque «si tendue» pour la jeunesse.

Basé dans la bande de Gaza, Mahmoud Abu Hamda, qui a également remporté le prix du public avec son reportage «Ce que la guerre laisse derrière elle», s'est exprimé à distance dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie de remise des prix à Bayeux.

L'équipe du Washington Post a été récompensée pour l'histoire d'un soldat ukrainien resté pris au piège dans une zone de combats pendant 177 jours.

Le journaliste palestinien Anas Baba de la radio publique américaine NPR a gagné le prix radio pour un reportage sur la récupération des corps de victimes à Gaza.

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Jeremy diamond et Cyril Theophilos repartent quant à eux avec le trophée Télévision et le prix de l'image vidéo pour leur reportage «'Vengeance', des soldats israéliens au service des colons en Cisjordanie».

Le prix jeune reporter photo a été décerné au photographe palestinien de l'Associated Press (AP) Jehad Alshrafi pour sa série «Endless War and Devastation in Gaza» («Guerre et dévastation sans fin à Gaza»).

Une image de Jehad Alshrafi montrant des footballeurs jouant à Gaza sur un terrain entouré de ruines avait été au coeur d'une polémique en août 2026.

La mairie de Deauville avait décidé de la retirer d'un festival de photographie de sport quelques jours après la demande d'un influenceur pro-israélien sur Instagram.

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Le tribunal administratif de Caen avait finalement ordonné à la mairie de Deauville, qui a réfuté avoir subi toute pression, de réafficher la photographie.

Yogita Limaye, Sanjay Ganguly et Imogen Anderson pour BBC News sur l'Afghanistan, Juan Martinez D'Aubuisson pour le magazine Society sur Haïti et la chaîne française BFMTV avec le documentaire «Gaza, l'arme de la fin?» ont également été récompensés par des prix spéciaux. (ats/afp)

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