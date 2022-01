Le président en exercice du Parlement européen est mort

Record ou non, Djoko ne sera jamais le plus grand joueur de l'Histoire

Will Smith bat Cumberbatch: qui d'autre a remporté les Golden Globes?

Voici les gagnants dans les principales catégories pour les 79ᵉ Golden Globes qui ont été décernés dimanche soir, sans public ni vedettes, la cérémonie faisant l'objet d'un boycott d'Hollywood.

Le drame familial, The Power of the Dog, un western, a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Le film a également valu un trophée à la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion et à l'acteur secondaire australien Kodi Smit-McPhee. Le film musical West Side Story de Steven Spielberg a également remporté trois Golden Globes. Outre le prix de la meilleure comédie/comédie musicale, l'actrice principale Rachel Zegler et l'actrice secondaire Ariana DeBose ont été récompensées.