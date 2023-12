Une déclaration commune ouvrant la voie à leur entrée partielle dans l'espace Schengen a été signée. Keystone

La Roumanie et la Bulgarie en voie d'intégrer l'espace Schengen

L'Autriche, la Roumanie et la Bulgarie signent un accord pour une intégration partielle dans l'espace Schengen avec des mesures anti-immigration renforcées. Les voyages aériens et maritimes pourraient être libres en mars 2024.

La Bulgarie et la Roumanie ont signé avec l'Autriche une déclaration commune ouvrant la voie à leur entrée partielle dans l'espace Schengen en échange d'une lutte accrue contre l'immigration clandestine, selon un document consulté samedi par l'AFP.

«La présence de Frontex à la frontière bulgaro-turque devrait être au moins triplée» et «les contrôles aux frontières terrestres entre la Bulgarie et la Roumanie, ainsi qu'entre la Roumanie et la Hongrie, devront être renforcés», est-il écrit dans ce document daté de vendredi.

Par ailleurs, Bucarest et Sofia s'engagent à appliquer pleinement le droit européen, qui prévoit que les demandes d'asiles soient prises en charge dans le pays d'arrivée des migrants.

Les deux pays devront donc «reprendre immédiatement tous les demandeurs d'asile et les réfugiés dont ils ont la responsabilité» mais qui ont poursuivi leur voyage jusqu'à l'Autriche, «sans aucune limitation», ceci étant «particulièrement important pour les demandeurs d'asile afghans et syriens».

Veto autrichien

En échange, l'Autriche, qui avait mis son veto l'année dernière à l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen pour protester contre une arrivée trop importante de clandestins sur son territoire, s'engage à assouplir sa position.

Les Roumains et les Bulgares seraient ainsi autorisés «avec une date d'entrée en application par exemple en mars 2024», à voyager librement dans l'espace Schengen par avion et par voie maritime.

Les frontières terrestres, en revanche, resteraient soumises à des contrôles de passeports, dont l'éventuelle levée dépendrait «de la mise en oeuvre réussies de toutes les mesures conduisant à une amélioration significative de la situation migratoire en Autriche».

Validation

Selon l'agence de presse autrichienne APA qui cite le gouvernement autrichien, cette déclaration commune a été envoyée à la présidence tournante espagnole du Conseil de l'Union européenne pour validation par l'ensemble des autres pays membres.

La Roumanie et la Bulgarie, membres de l'UE depuis 2007, avaient été recalées par l'Autriche fin 2022 de l'espace Schengen au sein duquel plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôles aux frontières intérieures.

Créée en 1985, il comprend 23 des 27 pays membres de l'UE ainsi que leurs voisins associés que sont la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. (tib/ats)