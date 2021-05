International

Vaccino-sceptique

Le McDo veut convaincre les Américains... de se vacciner!



Image: twitter

McDo part en croisade contre les vaccino-sceptiques

Le géant de la restauration rapide et la Maison Blanche collaborent afin de promouvoir la vaccination auprès de ceux qui refusent de se faire vacciner contre le coronavirus.

A partir du mois de juillet et dans tous les restaurants McDonald's du pays, les américains vont pouvoir déguster leur café avec l'inscription suivante: «We Can Do This» (nous pouvons le faire) - slogan créé spécialement par le département sanitaire fédéral. Que pouvons-nous faire exactement? Nous vacciner! C'est le but de cette campagne de promotion, surtout focalisé sur les résistants et autres vaccino-sceptiques du pays de Joe Biden, relate ABC News.

La chaîne de restauration rapide la plus connue au monde va également afficher un écran géant avec leur campagne, rapporte The Guardian, en plein Times Square à New York:

«Ce partenariat va aider un maximum de gens à s'informer en toute état de cause sur les mesures à prendre pour se protéger soi-même ainsi que nos communautés»

(jch)

Péril Jeune Laslo Plus d'articles sur le vaccin et le Covid Les 5 questions que pose le vaccin testé sur les enfants Link zum Artikel Ce qu'il faut savoir sur le nouveau vaccin Curevac commandé par la Suisse Link zum Artikel Un «super vaccin» suisse pour sauver le monde du Covid-19 Link zum Artikel Jeunes et vaccin: «Ce n'est pas correct qu'on soit toujours les derniers!» Link zum Artikel