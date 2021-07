International

Covid: L'efficacité des vaccins face au variant Delta confirmée



Les responsables politiques et sanitaires ne cessent de le répéter: face au variant Delta, les vaccins restent efficaces. Et c'est tout à fait le cas, à en croire une récente étude, mais sous certaines conditions.

Depuis le début de la pandémie, les études scientifiques sur le coronavirus se succèdent. Le plus souvent, elles dressent un constat anxiogène, pour ne pas dire apocalyptique.

Pourtant, des recherches aux résultats plus «optimistes» existent. C'est le cas d'une étude parue ce mercredi dans le New England Journal of Medecine. Le sujet? L'efficacité des vaccins contre le variant Delta. Les conclusions? «Historiques», à en croire le ministre de la santé anglais.

Financée par Public Health England, l'étude se penche sur deux vaccins anti-Covid, dont l'efficacité contre la souche Delta «n'avait pas été clairement établie»:

Le BNT162b2, c'est-à-dire le vaccin produit par Pfizer/Biontech.

Le ChAdOx1 nCoV-19, le sérum fabriqué par Astrazeneca.

Tout change après la deuxième dose

Les chercheurs ont analysé l'effet de ces deux médicaments après la première et la deuxième piqûre. Selon leurs conclusions, une seule dose n'offre qu'une faible protection contre le variant Delta. Soit un taux d'efficacité de 30,7%, contre 48,7% pour le variant Alpha. Les résultats étaient similaires pour les deux vaccins.

Tout change pourtant après la deuxième dose. Un cycle d'immunisation complet offrirait à peu près le même niveau de protection contre les mutations Alpha et Delta, estiment les scientifiques. Et on parle de niveaux très élevés:

Avec le vaccin de Pfizer , l'efficacité de deux doses s'élève à 93,7% chez les personnes présentant le variant Alpha et de 88% chez celles présentant le variant Delta.

, l'efficacité de deux doses s'élève à 93,7% chez les personnes présentant le variant Alpha et de 88% chez celles présentant le variant Delta. Avec le vaccin d'Astrazeneca, l'efficacité de deux doses était de 74,5% chez les personnes présentant le variant Alpha et de 67% chez celles présentant le variant Delta.

Pour le secrétaire à la santé anglais Matt Hancock, cela ne fait aucun doute: «Ces données montrent que le vaccin, après deux doses, fonctionne tout aussi efficacement». Recevoir les deux doses du vaccin est donc «absolument vital». (asi)

