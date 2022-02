Image: sda

Vous pourrez manger des steaks sans vache (mais à base de CO2)

Une start-up américaine souhaite capter les émissions de CO2 pour les mettre dans votre viande. Un steak du futur qui combine carbone et bactéries.

Du dioxyde de carbone et des bactéries. Tels étaient au départ les ingrédients pour créer un steak parfait. Comme nous l'apprend le Huffpost, la société américaine nommée Air Protein travaille sur ce projet assez étonnant.

Deux scientifiques du laboratoire Berkeley Lab, Lisa Dyson et John Reed, sont parvenus à fabriquer un steak sans l'élément principal: la vache. Face à la pollution de l'agriculture, le duo s'est concentré sur les protéines alternatives à la viande.

Pour ce faire, Dyson et Reed ont pris en exemple un documentaire datant de 1967 de la NASA, décrivant les moyens de nourriture des astronautes lors d'un long voyage dans l'espace. Une piste qui ne s'est jamais confirmée, mais les deux scientifiques ont crié Eurêka!

«Nous avons repris là où ils s’étaient arrêtés» Lisa Dyson

Combiner des microbes avec le dioxyde de carbone expiré par les astronautes afin de produire de la nourriture. Voilà l'idée que les deux chercheurs décident d'appliquer. Le point de départ de la start-up californienne.

Air Protein laisse donc fermenter des microbes dans une cuve, qui sont ensuite mélangés avec du dioxyde de carbone, d’oxygène, des minéraux, d’eau et d’azote, pour devenir de la farine aussi riche en protéines que la (vraie) viande. Et pour finir, cette poudre devient un steak haché, des cuisses de poulet et même du filet de saumon.