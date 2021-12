Vidéo: watson

Vidéo

Quelle est l'origine du doigt d'honneur? On vous raconte!

La semaine dernière, Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle en France, déclenchait une nouvelle polémique en faisant un doigt d'honneur à une passante. Le geste a enflammé les réseaux sociaux. D'où vient ce geste et pourquoi il offense autant ? On vous explique.

Quel est le point commun entre un archer anglais de la guerre de Cent Ans, Madonna, Ai Weiwei et Eric Zemmour? Et bien ils ont tous utilisé LE geste d'insulte universel: le doigt d'honneur! Mais d'où vient ce fameux geste et pourquoi il offense autant?