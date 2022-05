En Russie, les enfants font de la propagande déguisés en petits tanks

Le défilé se termine par des enfants déguisés en secouristes, tout de blanc vêtus. On ne sait pas exactement où cela a été filmé.

Cependant, un autre défilé a attiré notre attention. Celui-ci est conduit par un petit garçon déguisé en tank. Le blindé en carton arbore même le «Z» peint sur de nombreux véhicules que les Russes utilisent pendant la guerre en Ukraine. Derrière eux se trouvent également d'autres enfants déguisés en chars et en avions de chasse. Une étoile rouge, symbole du communisme dans l'ex-Union soviétique, peut même être vue sur certains d'entre eux .

Poutine apprend qu'il va à nouveau être père et se met en colère

Comment Poutine s'approprie le 9 mai et la victoire contre les nazis

François et Penelope Fillon condamnés

Le sourire de Poutine et 23 autres photos qui résument le défilé russe

Plus de «International»

Alors que le «Jour de la Victoire» est célébré en Russie le 9 mai et que son armée défile avec ses plus beaux apparats, un autre défilé fait sensation. Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux montrant des enfants marchant dans les rues en costumes militaires.

Le sourire de Poutine et 23 autres photos qui résument le défilé russe

Les plus lus

La veste militaire de Zelensky vendue aux enchères

Le vêtement, signé par le président, a été vendu lors d'une collecte de fonds organisée jeudi, à Londres.

C'est devenu sa marque de fabrique. Depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky n'a jamais quitté ses vêtements militaires. Plus possible de le voir en costard-cravate, le président ukrainien ne se montre qu'en t-shirt et pull olive lors de ses nombreuses prises de parole.