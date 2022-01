Vidéo: watson

Vidéo

«Mon ambition c'est de vous aider à communiquer... sans vous niquer!»

Xavier Niel, le patron de l'opérateur mobile Free a un message très important à faire passer aux Français dans sa dernière publicité. Et c'est totalement WTF.

«Mon ambition c’est d’être l’opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer... Sans vous niquer!».

Dans son dernier spot publicitaire partagé ce lundi 10 janvier, le patron de l’opérateur mobile Free parodie à la perfection la forme classique d’une allocution présidentielle. Il en profite pour y adresser des piques à Emmanuel Macron et d’autres personnalités politiques.

Le temps d'un spot publicitaire, Xavier Niel s'est mis dans la peau d'un président pas vraiment «normal». Moquant le qualificatif qu'avait choisi François Hollande en 2012, Xavier Niel renchérit :

«Alors, c’est vrai, je ne suis sans doute pas un président normal: j’ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n’ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mais quand je fais une promesse, moi je la tiens.»

D'une traite, il se moque du goût de Nicolas Sarkozy pour les montres de luxe, de Jacques Chirac et son amour pour la bière mexicaine, de François Mitterrand et son secret de famille et bien sûr d’Emmanuel Macron et sa phrase polémique de 2018.

Liberté, égalité, prix inchangés

Fière de pouvoir afficher des prix fixes inchangés, Xavier Niel revendique un bilan unique en son genre, et égratigne au passage Eric Zemmour sur sa volonté d’interdire certains prénoms: «Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Tout cela, je l’ai fait pour vous et sans vous demander de changer de prénom», lâche-t-il.

Il termine son allocution par un détournement de la devise française «Liberté, égalité, fraternité,» devenue ici «Liberté, égalité, prix inchangés».👇