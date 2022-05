Vidéo: watson

Une maison se fait emporter par les vagues aux Etats-Unis

Ça s'est passé dans l'Etat de Caroline du Nord. La responsable: la montée des eaux.

Plusieurs maisons ont été emportées par une tempête sur la plage de Rodanthe située sur la côte est des États-Unis, dans l'État de Caroline du Nord.

En effet, ces maisons sur pilotis ont été construites à une époque où le risque de faire face à des vagues était minime. La côte de la Caroline du Nord est presque entièrement constituée d'îles-barrières étroites et basses. Des centaines de maisons de vacances coûteuses y ont été construites dans des endroits où les experts disent qu'elles n'auraient probablement pas dû l'être. En effet, les îles sont particulièrement vulnérables à l'érosion et aux tempêtes. À mesure que le niveau de la mer monte, les îles-barrières se modifient, les rendant plus perméables.

C'est la troisième fois qu'une maison se fait emporter par les vagues cette année. Une villa à Rodanthe s'est effondrée en février et a répandu des débris sur plusieurs kilomètres de plage avant que le propriétaire et les bénévoles ne puissent en nettoyer la majeure partie.

«Malheureusement, il se peut que d'autres maisons s'effondrent sur les plages dans un avenir proche», a déclaré David Hallac, responsable des parcs nationaux de l'est de la Caroline du Nord, dans un communiqué.

