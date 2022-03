Vidéo: watson

Quand Mikhail Gorbachev jouait dans une publicité pour Pizza Hut

Une par une, les enseignes occidentales ferment leurs portes en Russie. Qu'il semble loin le temps où Mikhail Gorbachev, ancien dirigeant de l'URSS, était la star d'une publicité lunaire pour Pizza Hut.

Après McDonald’s, Coca-Cola et Starbucks, c'est au tour de Yum! Brands, la maison mère de Pizza Hut et KFC de fermer ses établissements en réaction à l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Un retour en arrière un peu paradoxal quand on sait que le premier et dernier président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, avait créé un vrai phénomène médiatique quand il a fait son apparition dans une publicité pour Pizza Hut en 1998. Une publicité diffusée à l'international sauf en Russie. Ce spot avait pour ambition de montrer l'ouverture de l'ex-URSS au capitalisme. L'ancien président avait été payé un million de dollars qu'il a reversés à sa fondation.

Ce spot tentait de montrer la réalité quotidienne de millions de personnes qui accusaient Gorbatchev de tous leurs malheurs et de ceux qui le proclamaient héros. Pour rappel, Gorbatchev a été à la tête de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) à partir de 1985 et a dirigé le pays jusqu’à son effondrement en 1991. Il a fait sa réputation en tant que politicien ayant initié la chute du rideau de fer et du mur de Berlin. Il a également mis en place des politiques révolutionnaires qui promettaient de grands changements et a saisi les espoirs et aspirations de millions de Soviétiques.



