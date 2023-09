Vidéo: watson

La Grèce et la Turquie sont ravagées par les eaux

Après les flammes, c'est l'eau qui frappe la Grèce. La République hellénique ainsi que la Turquie sont touchées par des épisodes de pluies torrentielles depuis lundi.

Des pluies torrentielles ont fait mardi au moins un mort en Grèce. Il est tombé au nord-ouest d'Athènes l’équivalent d'un an de pluie en moins de 24 heures, notamment autour de la ville de Volos. Cette zone avait déjà été touchée par les incendies, il y a quelques semaines à peine. Charrié par les vagues et un violent torrent de boue, un véhicule a été emporté par les eaux jusque dans la mer, mardi 5 septembre.

Les eaux ont inondé mardi une zone de la ville de Volos, dans le centre de la Grèce. Image: Keystone

Une personne, emportée par un torrent, est décédée et un berger est toujours porté disparu. Des dizaines de véhicules ont été engloutis par les eaux. Pour éviter que le bilan ne s'alourdisse, le maire de Volos exhorte ses administrés à rentrer chez eux. Mais de nombreuses routes sont coupées ou inondées. Certains habitants, pris au piège, ne savent pas comment rejoindre leur domicile. La Grèce se prépare à vivre une nouvelle nuit d'intempéries et de pluies torrentielles.

«Il s’agit d’un phénomène extrême» Le service météorologique national (EMY)

Le service météorologique national (EMY) a mis en garde contre de graves intempéries qui vont toucher le nord et le sud du pays jusqu’à jeudi et «les autorités sont en état d’alerte», selon le gouvernement. Lundi soir, les orages ont frappé Eubée, île proche d’Athènes où des glissements de terrain ont été observés, ainsi que le département de l’Elide dans le Péloponnèse où des cultures ont été endommagées.

Un camion sillonne les masses d’eau à proximité de Volos. Image: Keystone

Un torrent au coeur d'Istanbul

Deux personnes sont également mortes mardi en Turquie dans des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles, selon les autorités. Les précipitations ont transformé les rues d’Istanbul en rivières déchainées.

Une rue inondée d' Istanbul mardi soir. Image: Keystone

La tempête nocturne a inondé partiellement une station de métro et forcé des dizaines de personnes à être évacuées. Des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux ont montré des flots balayant des voitures et des étals de marché. Le bureau du gouverneur a déclaré que deux personnes étaient décédées.

Ces pluies font suite à un été particulièrement sec. Les réservoirs d’eau de cette ville de 16 millions d’habitants sont tombés à leur niveau le plus bas depuis neuf ans. Les services d’urgence turcs ont également déploré deux morts et quatre disparus dans des inondations qui ont touché la ville de Kirklareli, dans le nord-ouest du pays. (ats/sbo)

