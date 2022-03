Vidéo: watson

«J'ai jamais fait d'émission» - le fils de Zemmour sort de l'ombre

Dans QG de Campagne, l'animateur Guillaume Pley a reçu Eric Zemmour pour une interview complaisante. Le candidat est venu avec son fils Thibault et on n'a rien appris sur lui, à part qu'il a 24 ans.

Oui, Eric Zemmour a des enfants. Difficile à croire, mais il y a bel et bien trois garçons qui l'appellent «papa». L'un d'entre eux, Thibault, 24 ans, a bien voulu prêcher pour la paroisse de son daron dans l'émission de Guillaume Pley QG, rebaptisée QG de Campagne pour la présidentielle.

Thibault, 24 ans (je le répète parce que c'est le seul truc qu'on apprend vraiment sur lui), a l'air d'un garçon plutôt sympathique, à l'aise devant la caméra pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. C'est effectivement sa première apparition «télé», même si ce n'est pas le journal de TF1, la vidéo a déjà été vue plus de 362'000 fois sur YouTube.

On est loin d'une interview journalistique rigoureuse. C'est complaisant à souhait, ou «humain» comme dirait l'animateur. «Pour connaître un homme, je trouve sympa d'inviter son fils», explique-t-il au début de l'entretien. Là, on se dit qu'on va apprendre des choses sur ce mystérieux Thibault, 24 ans.

Papa Zemmour est fier de sa progéniture:

Force est de constater qu'on ne sort pas grandi de cette interview de 15 minutes. Quand l'animateur lui demande s'il est lui-même en politique, il répond juste que non, qu'il est étudiant. Et on passe à autre chose. Mais étudiant en quoi? En lettres? A HEC? En arts plastiques? Master ou Bachelor? Flou artistique. Mais d'après mon flair et le costume de Thibault, je pencherais pour des études de commerce. C'est un jugement gratuit, mais en même temps, c'est de sa faute, il n'avait qu'à être plus précis.

Quoi d'autre sur Thibault, 24 ans?

On apprend qu'il a toujours été quelqu'un de très sociable. Bien, c'est une information comme une autre. On apprend aussi qu'il a eu quelques problèmes avec ses professeurs quand il était plus jeune, «parce que forcément, ils ont un pouvoir supérieur au mien.» Eric Zemmour précise: «Ils étaient souvent de gauche. Ils lui faisaient un peu payer mes positions.» Mais Thibault, 24 ans, l'assure, «je n'ai jamais eu de vrais gros, gros problèmes». Ça, c'est du scoop.

Au final, c'est surtout sur Eric Zemmour qu'on apprend des choses. Par exemple, Thibault, 24 ans, nous explique que son père adore chanter, mais qu'il chante comme une casserole et que justement, côté casserole, il cuisine comme il chante.

Que pense Thibault, 24 ans, des idées de son père?

«Je dis mon avis. Mais je suis jeune, ce n'est pas mon monde, pas ma vie, mais je pense que je le connais un peu. Ça l'intéresse et je pense qu'il écoute parfois. Oui, je suis fier de lui.» Une réponse floue digne d'un politicien. Attention, vous savez ce qu'on dit de l'arbre et de la pomme...

