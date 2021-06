International

Cette femme couvre ses mains d'abeilles, dans le plus grand des calmes



Les vidéos d'Erika Thompson plus connue sous le nom de «Texasbeeworks» créent le buzz depuis plusieurs semaines. L'apicultrice publie, chaque jour, ses journées entourées d'abeilles, sans les protections qu'exige son métier.

Sur Tik Tok, elle réunit plus de six millions d'abonnés facile. Les vidéos dans lesquelles on voit Erika Thompson alias Texasbeeworks s'occuper de ruches d'abeilles à mains nues passionnent les foules. L'apicultrice part à la rescousse de ruches abandonnées. Si la Texane met en scène son quotidien, c'est notamment pour sensibiliser sur ce phénomène de plus en plus fréquent au Texas.

Grâce à ses publications, Erika espère changer les mentalités et montrer que les abeilles ne sont pas aussi dangereuses qu'on le croit, et même qu'elles savent se montrer dociles.

«Les abeilles ont besoin de défenseurs et je suis vraiment heureuse de l'être pour elles»

«Totalement dangereux et inconscient»

De plus en plus d'apiculteurs et entomologistes déplorent néanmoins la popularité de la jeune femme. Selon eux, ces clips vidéos donnent le mauvais exemple compte tenue de l'uniforme règlementé à porter sur soi lorsque l'on est confronté à de tels essaims et qui se révèle totalement absent dans les vidéos de la Texane: «Je suis 100% d'accord avec sa volonté à prouver que les abeilles peuvent être inoffensifs, mais le fait est qu'elle s'en approche sans porter d'équipement de sécurité est dangereux et totalement inconscient, s'exclame l'un d'entre eux (@lahoneybeerescue) sur Tik Tok.

Erika récolte des millions de vues chaque jour tous réseaux sociaux confondus. Elle a même fini par convaincre la star du hip hop Jason Derulo de s'essayer à l'exercice.👇

