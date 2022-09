Vidéo: watson

Voici comment le présentateur de la BBC a annoncé la mort de la Reine

Peu après 19h30 (heure suisse), la BBC a annoncé le décès de la reine Elizabeth II. Voici comment ce moment historique a été transmis à la télévision nationale britannique.

La reine Elizabeth II a régné pendant 70 ans et sept mois. Elle est décédée ce jeudi après-midi à l'âge de 96 ans à Balmoral, en Ecosse. Cette nouvelle a été annoncée par le présentateur de la BBC Huw Edwards peu après 19h30 (heure suisse).

En costume noir avec une cravate noire, le présentateur a suivi le protocole prédéfini. Visiblement affecté, il a déclaré:

«La BBC interrompt son programme habituel pour faire une annonce importante. Vous écoutez le journal télévisé de la BBC depuis Londres. Le palais de Buckingham a annoncé le décès de la reine Elizabeth II. La reine est morte paisiblement à Balmoral.»

Il a ensuite déclaré: «Le roi et son épouse resteront à Balmoral ce soir et rentreront à Londres demain». Cette brève déclaration a été suivie de la diffusion de l'ancien hymne britannique «God Save the Queen». Il sera désormais chanté avec la phrase «God Save the King».

(pit)