«Je suis fachée!» – Une sénatrice explose sur le droit à l'avortement

Elisabeth Warren, l'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2020, n'a pas étouffé sa colère mardi devant la Cour Suprême. Elle va jusqu'à accuser les républicains d'avoir «comploté» durant des décennies pour remettre en cause le droit à l'avortement.

Un projet d'arrêt de la Cour suprême sur le droit à l'avortement a provoqué de violentes réactions aux États- Unis. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a laissé éclater sa colère. Elle a parlé à la presse alors qu'elle se rendait à une manifestation. Une journaliste a fait remarquer qu'elle n'avait jamais vu la sénatrice aussi en colère.

La scène est devenue virale, Elizabeth Warren, sénatrice démocrate depuis 2013, a prononcé ce témoignage plein d'émotions quelques heures après les révélations sur la volonté des juges, majoritairement conservateurs, d'annuler le droit à l'avortement. Au même moment, la Cour suprême confirmait l'authenticité du document qui a fuité, même s'il ne s'agit pas d'une décision «finale.»

«Les républicains ont comploté durant des décennies pour imposer une majorité de juges conservateurs à la Cour Suprême et faire ratifier un texte dont la majorité des Américains ne veulent pas!» Elizabeth Warren

Elizabeth Warren et plusieurs autres élus appellent à faire passer une loi fédérale le plus rapidement possible pour protéger le droit à l'avortement avant que les lois des états conservateurs ne reprennent le dessus.

