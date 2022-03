Vidéo: watson

Attaque contre un centre commercial à Kiev: la destruction en images

A Kiev, un centre commercial a été bombardé par l'armée russe. Les ruines sont encore fumantes. Au moins huit personnes ont perdu la vie.

H&M, Adidas ou New Yorker, un cinéma multiplex et un petit zoo – c'est Retroville, un centre commercial de plusieurs étages dans le quartier de Podilsky à Kiev.

Dimanche soir, le centre commercial a été bombardé et rasé par l'armée russe. Une tour adjacente et des bâtiments environnants ont également été détruits. Les images des caméras de surveillance montrent une explosion suivie de plusieurs petites détonations.

Les ruines dévastées par le feu fumaient encore au matin. Devant le centre commercial, on trouve un cratère de plusieurs mètres de diamètre, béant, comme le rapportent les journalistes sur place:

Selon la presse, des munitions et des armes ukrainiennes pourraient avoir été stockées dans le centre commercial. Cela n'a, toutefois, pas été confirmé.

Le centre commercial Retroville bombardé au matin du 21 mars 2022. keystone

Ce qui est sûr, c'est que cette attaque a fait des morts. Selon le parquet général lundi midi, au moins huit personnes auraient été tuées et une autre blessée. Les pompiers seraient toujours à la recherche de victimes.

Les pompiers fouillent la carcasse de l'immeuble à la recherche d'autres victimes: Kiev, le 21 mars 2022. keystone

Fumée et foyers d'incendie à l'endroit où se trouvait auparavant un parking: Kiev, le 21 mars 2022. keystone

Les pompiers tentent de maîtriser l'incendie: Kiev, le 21 mars 2022. keystone

L'avancée russe vers la capitale s'est arrêtée ces derniers jours. Seuls des combats sporadiques entre soldats russes et soldats ukrainiens ont été signalés dans le nord-ouest et l'est de la ville.

Le gros des troupes se trouve toujours à plus de 25 kilomètres du centre de la capitale ukrainienne, a indiqué le service de renseignement militaire britannique.

(yam) Traduit de l'allemand par jf

