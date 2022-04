En Ukraine, les voitures slaloment entre les mines Vidéo: watson

En Ukraine, les voitures slaloment entre les mines

Un coup de volant trop à gauche, ou trop à droite et c'est le drame. Cette vidéo, tournée de la région de Kiev, montre à quel point la situation est encore dangereuse.

Le retrait des troupes russes ne signifie pas qu'il n'y a plus de danger. Des mines terrestres, présumées abandonnées par l'armée russe lors de son retrait du nord-ouest de Kiev, se trouveraiennt toujours sur les routes ukrainiennes.

Apparemment filmées et partagées sur Twitter par un témoin, ces images sont un sommet d'angoisse. La vidéo dure 1,29 minute et a été visionnée plus de 2,4 millions de fois. Cependant, la véracité de ces images reste encore à prouver, ces dernières n'ayant pas été confirmées par des sources indépendantes. On ne sait pas non plus d'où viennent ces gens et où ils vont.

Dans le contexte des événements militaires les plus récents, le scénario ne semble néanmoins pas invraisemblable.

