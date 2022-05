Elon Musk a sa version chinoise, voici «Elong Musk»

Le CEO de Tesla et Space X a déclaré qu'il aimerait rencontrer son sosie chinois, un homme de la province du Hebei, dans le nord-est de la Chine, seulement si celui-ci est réel.

Yilong Ma a un compte TikTok sous le nom d'utilisateur «Elong Musk» qui compte plus de 230 000 abonnés. Ce qui le rend populaire? Sa ressemblance troublante avec le milliardaire Elon Musk .

Voici comment économiser de l’argent, du temps et du papier en payant tes factures

11 alternatives au «petit match» pour encore plus de plaisir

Plus de «International»

Visionnaire, milliardaire, et Picsou: Elon Musk a 50 ans, voici sa vie de fou

Les plus lus

Ces militants dégoûtés par leur héros Eric Zemmour et son parti

«Reconquête!», le parti d'Eric Zemmour, désormais candidat aux législatives (qui auront lieu à la mi-juin), compte des déçus parmi ses jeunes militants. En cause, un manque de reconnaissance crasse.

Le parti de celui qui voulait rompre avec les partis politiques traditionnels semble finalement être un parti comme les autres. Avec les mêmes hiérarchies, les mêmes tromperies, les mêmes machines à désillusion. Le Monde a recueilli les témoignages de jeunes militants dont le désenchantement est à la mesure de leur engagement – non récompensé – pour Eric Zemmour et la cause qu'il porte désormais dans le cadre des élections législatives, comme candidat dans le Var.