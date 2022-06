Scène impressionnante à Miami - un avion prend feu à l'atterrissage

Selon l'aéroport toujours, le châssis avant de l'engin s'est effondré. Un incendie s'est alors déclaré. Une vidéo montre des flammes et de la fumée noire s'élevant immédiatement après l'atterrissage de l'avion. Le service d'incendie de Miami a éteint l'incendie.

Toutes les personnes à bord du vol 203 de Red Air ont été mises évacuées, a rapporté la chaîne de télévision américaine NBC. Au total, il y avait 126 passagers et membres d'équipage. Trois ont été emmenés dans des hôpitaux avec des blessures mineures, a déclaré l'aéroport international de Miami sur Twitter .

