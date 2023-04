Vidéo

Le dalaï-lama a demandé à des garçons de lui sucer la langue - il s'excuse

Le chef spirituel tibétain de 87 ans s'est excusé, lundi, après l’apparition d’une vidéo devenue virale et qui a choqué.

Le dalaï-lama s'est excusé pour une vidéo dans laquelle il tend sa langue à un garçon et lui demande de la sucer. La vidéo diffusée sur Internet montre le chef spirituel du Tibet en train d'embrasser un garçon sur la bouche.

La vidéo qui a choqué 👇 Vidéo: twitter

Ensuite, l'homme de 87 ans tire la langue et demande à l'enfant: «Peux-tu sucer ma langue ?»

«Sa Sainteté tient à présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour la blessure que ses paroles ont pu causer» Dans une déclaration sur le compte Twitter du dalaï-lama

Celui-ci taquine les personnes qu'il rencontre «souvent de manière innocente et ludique, y compris en public et devant les caméras», poursuit le texte. «Il regrette cet incident.»

L'enregistrement a été réalisé lors d'un événement dans la banlieue de la ville de Dharamshala, au nord de l'Inde, le 28 février. Des utilisateurs de Twitter avaient qualifié la vidéo de «répugnante» et «absolument malsaine».

Excuses antérieures

Elle est «profondément choquée» par le comportement du dalaï-lama, a commenté l'utilisatrice Sangita. Le religieux aurait déjà dû s'excuser par le passé pour ses commentaires sexistes. «Mais dire à un petit garçon: "Lèche ma langue", c'est dégoûtant», écrit-elle.

Le dalaï-lama s'engage pour une autonomie du Tibet par rapport à la Chine et a reçu le prix Nobel de la paix en 1989. Il a ensuite reçu de nombreuses invitations et rencontré des chefs d'Etat et des stars d'Hollywood.

L'attention portée à son égard s'est récemment quelque peu relâchée, ce qui est attribué à la diminution des voyages du dalaï-lama, mais aussi à l'influence économique et politique croissante de la Chine. (chl/afp)