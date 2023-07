Vidéo: watson

Ces requins-baleines ont eu beaucoup de chance

Des plongeurs du dimanche profitaient d'une plongée au large de la baie de Cenderawasih en Indonésie lorsqu'ils ont repéré quatre requins-baleines piégés dans un filet.

Abritant le plus grand parc marin d'Indonésie, la baie de Cenderawasih, à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est une destination lointaine, mais prisée des plongeurs. Elle jouit d'une réputation de destination incontournable pour les rencontres avec les requins baleines.

Ce mardi 18 juillet, des plongeurs amateurs ne s'attendaient pas à rencontrer quatre spécimens du plus grand poisson vivant actuellement sur Terre, aux prises avec un filet.

Les quatre requins baleines qu'ils ont repérés étaient coincés dans un chalut de taille moyenne, utilisé pour capturer de grands bancs de poissons ou de crevettes. Les requins baleines se nourrissant généralement de petits aliments, ils ont probablement été attirés par le filet à la recherche de nourriture. De plus, les quatre requins étaient des juvéniles et sont donc plus curieux de leur environnement.

Sur les images sous-marines filmées par l'un des plongeurs, on les voit abaisser lentement le filet de haut en bas pour que les requins puissent se dégager. Les deux autres poissons piégés au bas du filet dont dû être déballés et guidés hors de l'ouverture.

Les requins baleines sont en voie de disparition et la pêche commerciale est l'une des plus grandes menaces à leur existence. Cette vidéo montre clairement à quel point le problème est important. Si ces quatre requins ont pu être secourus, combien d'autres n'ont pas pu être sauvés? (sbo)

