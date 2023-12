Vidéo: watson

Tempête en Californie

Huit personnes ont été blessées après le déferlement imprévu d’une vague dans les rues de la ville californienne de Ventura.

En cette fin de semaine, des tempêtes provoquent des inondations et des fermetures de routes en Californie du Sud

Comme comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article, une vague massive a donné une grosse frayeur à une vingtaine de badauds dans la ville de Ventura, situé dans le comté du même nom. Celle-ci a surpris des personnes qui observaient l’océan Pacifique, les obligeant à fuir par les rues donnant sur la plage, comme le rapportent plusieurs médias américains, dont CNN.

Selon les pompiers du comté, au moins huit personnes ont été blessées durant cet événement. Elles ont été transportées à l’hôpital et sont désormais hors de danger. La vague a surgi jeudi en fin de matinée, alors que l’océan était à marée haute.

En raison des conditions océaniques difficiles, les plages du comté et la jetée ont été fermées de manière préventive. Des véhicules d’intervention d’urgence supplémentaires ont aussi été mobilisés en cas d’incident, alors que les vagues spectaculaires attirent évidemment les surfeurs et les curieux venus admirer la puissance des vagues. La région est en état d’alerte jusqu’au Nouvel An. (sbo)