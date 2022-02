Vidéo: watson

Ces 25 images de la tragédie qui se déroule actuellement en Ukraine

Une nouvelle guerre a éclaté en Europe. Le 24 février, un peu avant 4h en Suisse, Vladimir Poutine a annoncé une «opération militaire» en Ukraine pour défendre les séparatistes prorusses alors que le pays a subi ses premiers bombardements.

Ce jeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine a donné l'ordre d'intervenir militairement en Ukraine pour protéger les séparatistes prorusses. La Russie est finalement passée à l'acte après s'être défendue avec véhémence de vouloir intervenir militairement. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré l'état de guerre dans tout le pays.

Des images et des vidéos en provenance d'Ukraine montrent de longs embouteillages à Kiev, d'énormes files d'attente devant les magasins et surtout les stations-service, la destruction de bâtiments et d'infrastructures - en bref, le chaos.

Les prémices d'une invasion

Le président russe Vladimir Poutine s'exprime lors d'une conférence de presse, vue sur un écran de télévision dans la salle de briefing de la Maison Blanche à Washington DC. Image: EPA Bloomberg POOL

Des habitants des régions contrôlées par un gouvernement séparatiste prorusse dans l'est de l'Ukraine, regardent le discours du président russe Vladimir Poutine. Image: AP

Des voitures font la queue à une station-service à Kiev afin de faire des réserves d'essence. Image: Keystone

Des personnes font la queue pour retirer leur argent à un distributeur automatique à Kiev. Image: Keystone

Plus aucun vol commercial ne survole le territoire ukrainien. Image: AP Flightradar24.com

Les bombardements

Des réseaux radar endommagés et d'autres équipements sont visibles dans une installation militaire ukrainienne, près de Mariupol, en Ukraine. Image: Keystone

Une flamme est vue depuis une zone proche du fleuve Dniepr à Kiev, en Ukraine, jeudi 24 février.

De la fumée s'élève d'une base de défense aérienne à la suite d'une apparente frappe russe à Mariupol, dans le sud de l'Ukraine.

De la fumée et des flammes s'élèvent près d'un bâtiment militaire après une apparente frappe russe à Kiev. Image: Keystone

Un homme et une femme se tiennent à côté de fragments d'équipement militaire dans la rue, à la suite d'une apparente frappe russe à Kharkiv. Image: AP

Une femme blessée photographiée après la frappe aérienne à Kharkiv. Image: Getty

Des pompiers ont été vus en train d’essayer d’éteindre le feu sur un bâtiment ayant subi un bombardement. Image: Getty

Vue d'un bâtiment endommagé à la suite d'une opération militaire russe à Kharkiv, en Ukraine Image: Keystone

L'exode des civils

Des embouteillages sont observés alors que les gens quittent la ville de Kiev, en Ukraine, ce jeudi 24 février.

Une femme et sa fille attendent un train alors qu'elles tentent de quitter Kiev. mage: Keystone

Les gens affluent dans le métro de Kiev pour quitter la ville. Image: AP

De nombreux Ukrainiens tentent de quitter leur ville ou même le pays. Image: AP

Une femme en larmes aux abords d'une route. Image: AP

Des embouteillages à sens unique dans la ville de Kiev. Image: EPA

C'est la guerre

Des véhicules blindés russes se trouvent sur la route dans la région de Rostov, en Russie. Image: Keystone

Sur cette photo tirée d'une vidéo publiée par le service de presse de la police ukrainienne, des hélicoptères militaires, apparemment russes, survolent la banlieue de Kiev, Image: Keystone

A Medyka, en Pologne, l'armée américaine se prépare à l'arrivée massive de réfugiés. Image: Getty

Un avion militaire des forces armées ukrainiennes a été abattu dans le district d'Obukhov. Image: Takotak

Ce réserviste de 28 ans se prépare à partir en mission. Image: Getty

Le président ukrainien a appelé les réservistes de l'armée ukrainienne au service actif. Image: Getty

Ce soldat ukrainien voit un missile passer au-dessus de lui. Vidéo: watson

