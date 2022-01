Vidéo: watson

Vidéo

Vous n'avez rien suivi à la sordide «affaire Maëlys»? On vous explique tout

C'est déjà le procès de l'année: Maëlys, 8 ans, disparait en août 2017, avant d'être retrouvée morte 6 mois plus tard à la suite des aveux de son meurtrier, Nordahl Lelandais. Une affaire qui a littéralement retourné l'estomac de la France entière. Mais que s'est-il vraiment passé depuis cette fameuse nuit? On rembobine.

Le verdict est attendu autour du 18 février et ce procès se présente déjà comme l'un des plus médiatisés de l'année. Celui de l'ancien militaire Nordahl Lelandais, pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo, qui s'est ouvert lundi 31 janvier à Grenoble. Cette affaire avait littéralement bouleversé la France à l'été 2017.

Le 27 août 2017, Maëlys, 8 ans, disparaît en marge d'un mariage auquel ses parents participaient. Elle sera retrouvée, sans vie et 6 mois plus tard, à la suite des aveux de son meurtrier, Nordahl Lelandais. L'ancien maître-chien militaire est jugé depuis ce lundi pour le meurtre, l'enlèvement et la séquestration de la fillette. Une première journée d'audience qui a vu l'accusé reconnaître les faits:

«Je veux leur présenter mes excuses, j'ai bien donné la mort à Maëlys, je ne voulais pas lui donner la mort, je vais m'expliquer sur les faits au cours de l'audience»

On vous explique toute l'affaire en vidéo: