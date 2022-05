Vidéo: watson

«Il existait encore?»: Apple enterre l'iPod et la rédac est divisée

Il y a plus de 20 ans, l'iPod débarquait dans nos vies. Aujourd'hui, sa production s'arrête officiellement. watson vous raconte le meilleur du pire de ce gadget emblème de toute une génération.

Aujourd'hui, après 20 ans de bons et loyaux services (oui il était encore en vente et nous non plus on ne savait pas) l'iPod est officiellement enterré au cimetière des abandons d'Apple.

S'il peine à devenir populaire au moment de son lancement en 2001, les ventes décollent un an plus tard lors de l'arrivée de la compatibilité Windows. Et nous, à la rédaction, on en avait (presque) tous un dans la poche. Retour nostalgique (ou pas) sur ce produit qui a changé la façon dont on écoute de la musique, et qui a ouvert la voie à l’iPhone. 👇