Vidéo

Ukraine: les sirènes hurlent et Angelina Jolie va se cacher dans un bunker

En Ukraine, l'actrice hollywoodienne rend visite à des enfants, meurtris par la guerre. Une présence importante, car elle montre à quoi les gens sont confrontés sur place.

daniel fuchs / ch media

L'Ukraine est-elle en train de devenir un terrain de jeu pour les stars de cinéma en mal de reconnaissance? Après Sean Penn qui a tourné un documentaire en Ukraine et assisté à la première conférence de presse de Volodymyr Zelensky en temps de guerre, Angelina Jolie est peut-être la plus grande star féminine d'Hollywood qui s'est rendue en Ukraine.

Angelina Jolie s'est rendue à Lviv au chevet d'enfants meurtris par la guerre. Image: sda

Des photos montrent la vedette américaine (Lara Croft: Tomb Raider) dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, avec des enfants blessés durant la guerre. Ils ont été évacués vers Lviv après avoir été touchés lors d'un tir de roquette sur la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Plusieurs dizaines de voyageurs qui attendaient à la gare y avaient été tués début avril.

Les photos montrent Jolie, 46 ans, prenant des enfants dans ses bras et faisant des selfies avec le personnel médical. D'autres images la montrent en visite dans un café de Lviv. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, a déclaré le gouverneur à l'agence de presse allemande:

«Pour nous tous et toutes, la visite d'Angelina Jolie était inattendue» Le gouvernement ukrainien

Angelina Jolie est depuis de nombreuses années l'ambassadrice spéciale de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Elle a été nommée par António Guterres, actuel secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU) et ancien commissaire des Nations unies pour les réfugiés. L'engagement de l'actrice l'a conduite dans de nombreuses régions en crise et en guerre, comme la Sierra Leone, le Tchad ou le Liban. Son dernier voyage à Lviv, en Ukraine, n'était apparemment pas une mission officielle.

Image: sda

La star qui se montre est un message important

Ces visites sont-elles utiles et appropriées? On peut en discuter. Les organisations humanitaires comme l'ONU misent surtout sur de telles relations publiques lorsque l'intérêt général pour les événements de guerre diminue. Lorsque les gens se détournent de l'actualité et ignorent les gros titres, aussi horribles soient-ils, en haussant les épaules ou en se désintéressant de la situation, les célébrités captent à nouveau et davantage l'attention.

Mais la visite de Jolie en Ukraine ne se résume pas à cela. On se souviendra surtout d'une vidéo la montrant se précipitant dans un abri antiaérien alors que les sirènes hurlaient. «Cette vidéo est importante pour comprendre ce que les Ukrainiens vivent chaque jour», écrit la journaliste biélorusse Hanna Liubakova dans un tweet.

Vidéo: watson

Sur les images, on entend la sirène d'alarme qui prévient des attaques de missiles. Accompagnée d'agents de sécurité, d'une assistante et de journalistes, Angelina Jolie se rend apparemment dans un endroit sûr. Entre-temps, l'actrice hollywoodienne court. La scène ne semble pas jouée ou mise en scène.

Le hurlement des sirènes ressemble à des essais, semblables à ceux entendus en Suisse. Mais la connaissance de l'urgence qui se cache derrière l'alarme nous fait retenir notre souffle. Pour les habitants de certaines villes d'Ukraine, c'est devenu le quotidien. Et Angelina Jolie nous le fait comprendre avec son petit voyage dans ce pays en guerre. (bzbasel.ch)