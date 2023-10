Vidéo: watson

Ces villes ont rendu hommage aux victimes

Depuis l'attaque-surprise du Hamas sur des civils israéliens, de nombreuses villes ont montré leur soutien à l'Etat hébreu.

Après l’attaque du Hamas sur Israël, samedi 7 octobre, de nombreux monuments du monde entier, dont la porte de Brandebourg ou encore la tour Eiffel se sont parée des couleurs du drapeau israélien pour rendre hommage aux victimes.

Jusqu’à présent, plus de 700 Israéliens sont morts et au moins 2243 personnes ont été blessées. En représailles, l'armée israélienne a bombardé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Au moins 413 Palestiniens ont été tués et 2300 personnes ont été blessées.



Voici un petit tour du monde en 10 images.

La tour Eiffel à Paris Ce lundi 9 octobre 2023, la Tour Eiffel s'est illuminée aux couleurs d'Israël. Un geste de solidarité, décidé par la mairie de Paris Image: X

La porte de Brandebourg à Berlin La porte de Brandebourg, qui se situe à l'entrée de l'ancien Berlin, est le symbole de la ville. Il a été illuminé le 7 octobre. Image: X

Le palais Chigi à Rome Le palais Chigi est situé en plein centre historique de Rome. Le gouvernement italien a exprimé sa solidarité avec Israël. Image: X

La place Puerta del Sol à Madrid La façade de la Poste Royale, siège de l'Exécutif régional espagnol sur la place Puerta del Sol a été illuminé avec les couleurs blanc et bleu du drapeau israélien. Image: X

Le palais de Westminster à Londres Le Palais de Westminster, siège du Parlement britannique, a été illuminé aux couleurs d'Israël lundi soir. Image: X

Le siège de la Commission européenne, Bruxelles En signe de soutien, la Commission européenne arborait les couleurs d’Israël dimanche soir à Bruxelles. Image: X

Une rue de Kiev en Ukraine Des piétons traversent une rue devant un drapeau national israélien affiché sur un écran géant dans la capitale ukrainienne, Kiev, le 8 octobre 2023. Image: X

L'Empire State Buidling de New York l'Empire State Building, dans le centre de Manhattan, a été illuminé en bleu et blanc samedi soir de 22 heures à 23 heures. Image: X

Le Paramount Miami Worldcenter à Miami Le mot «solidarité» a illuminé le gratte-ciel de 60 étages du Paramount Miami Worldcenter dans le centre de Miami, lundi 9 octobre 2023. Image: X

L'Opéra de Sidney en Australie Les voiles de l'Opéra de Sidney ont arboré le bleu du drapeau israélien. Image: X

