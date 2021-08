International

Altas, le robot qui fait du parkour et maîtrise même le backflip



Altas, le robot qui fait du parkour et maîtrise même le backflip

Il court, il saute, il fait même des périlleux arrière. Boston Dynamics a révélé une vidéo dans laquelle son robot humanoïde s'est mué en vrai gymnaste capable de s'adapter à son environnement.

«L'humanoïde le plus dynamique du monde», c'est ainsi que l'entreprise Boston Dynamics surnomme Atlas. Cet androïde avait déjà été présenté au monde dans une vidéo où il faisait du jogging et sautait par-dessus un rondin...

Cette fois il va encore plus loin. La machine est capable de faire du parkour - un sport qui consiste à se déplacer à travers des obstacles - en sautant et en courant sur des plates-formes inégales.



Mais à quoi ça sert?

Les exercices dont est capable Atlas - environ 1,5 mètre pour 86 kilogrammes – contribuent au développement d'un androïde capable d'accomplir des tâches multiples, «un robot du futur, qui va partout et qui fait tout», a déclaré Scott Kuindersma, chef de l'équipe Atlas de Boston Dynamics.



Boston dynamics est déjà bien connue pour la construction du chien robot Spot. Ce dernier a notamment été testé par un sous-traitant des CFF pour inspecter les voies. L'Armée française le teste également et des forces de police l'emploient déjà aux Etats-Unis, rapporte USA Today.



Image: sda

Si l'usage d'Atlas dans le futur n'est pas encore clair, il est certain qu'il a développé une forme d'intelligence. En effet, dans les premières vidéos diffusées en 2018, il suivait un parcours prédéfini. Aujourd'hui, il est capable de s'adapter en partie à son environnement en fonction de ce que connaît sa base de données. Les ingénieurs préprogramment les mouvements et la machine tient compte de son environnement pour les réaliser. D'ailleurs, aux alentours de la 37e seconde, on remarque qu'il saute sur une plate-forme, vacille, puis retrouve son équilibre. C'est le genre de réponse dynamique que cherchent à développer les ingénieurs.

En effet, Atlas ne réussit pas tout du premier coup (comme le montre la vidéo ci-dessous 👇). Les ingénieurs visent à le pousser dans ses derniers retranchements.

«Nous en tirons beaucoup d'enseignements sur la façon de construire des robots capables de survivre à une chute, de se relever et de recommencer», explique Benjamin Stephens à Cnet, responsable des contrôles d'Atlas. (jah)



