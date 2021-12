Vidéo: watson

Il établit le record du plus grand nombre de modifications corporelles

Un Allemand de 61 ans détient fièrement ce titre avec un total de 516 modifications corporelles, dont 278 piercings sur ses parties génitales.

Rolf Buchholz compte au total 516 modifications corporelles dont 481 piercings. En plus des piercings, il compte également 35 implants composés de deux «cornes» sous-cutanées et cinq implants magnétiques dans chaque doigt de sa main droite. Comment sa vie sexuelle en est affectée et quand est-ce que ses modifications corporelles lui causent le plus de problèmes?👇