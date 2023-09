Vidéo: watson

Un énorme raz-de-marée inonde un restaurant de plage en Afrique du Sud

Des vagues de quatre mètres en moyenne ont frappé les côtes du Cap à Port Elizabeth en Afrique du Sud, inondant des rues et des maisons.

Les images des intempéries en Afrique du Sud sont impressionnantes. Des vagues hors normes ont ainsi atteint quatre mètres en moyenne. Sur les côtes entre Le Cap et Port Elizabeth, la puissante houle a amené l'eau à dépasser les digues et inonder par endroits rues et maisons.

Dans la ville de Southbroom, un énorme raz-de-marée a complètement inondé un restaurant situé sur la plage de Marina Beach le 17 septembre. Une personne aurait été emportée par l'eau et sept personnes au total auraient été blessées, rapportent les médias locaux.

Une marée montante, avec un coefficient supérieur à la moyenne, peut provoquer «des vagues de grande amplitude», explique le prévisionniste de l’institut sud-africain de météorologie, Lehlohonolo Thobela. Sur d’impressionnantes images largement partagées sur les réseaux sociaux, l’eau déferlant dans les rues de plusieurs localités près du Cap a emporté samedi poubelles et voitures en stationnement.

L’institut national de météorologie a émis une alerte sur les quelque 3000 km de côtes du pays. Les secours ont appelé à la prudence et plusieurs plages de la région ont été fermées. (sbo)

