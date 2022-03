Vidéo: watson

La petite Ukrainienne qui chantait «Libérée, délivrée» remplit un stade

Dimanche se déroulait en Pologne un concert de charité baptisé «Together with Ukraine». C’est à cette occasion qu’Amelia Anisovych a interprété l'hymne national ukrainien devant un stade plein.

Cette fillette, âgée de 7 ans, avait déjà ému la toile au début du conflit russo-ukrainien, avec une vidéo devenue virale dans laquelle elle reprenait la chanson «Libérée, Délivrée» du célèbre film d'animation La Reine des neiges. Filmée dans un bunker à Kiev, elle avait alors véhiculé une émotion très forte.



Pour rappel, voici la prestation qui a ému le monde :

Lors d’un concert caritatif organisé à Lodz en hommage aux victimes de la guerre en Ukraine, Amelia Anisovych est apparue seule, un micro à la main, dans une petite robe blanche traditionnelle de son pays. La petite fille a pris place face à des milliers de spectateurs, pour chanter l’hymne ukrainien.

L’argent récolté grâce à l’événement, diffusé à la télévision, ira à une fondation polonaise soutenant les victimes de l’invasion russe en Ukraine.

Amelia Anisovych est en Pologne depuis le 9 mars, après avoir fui l’Ukraine avec sa grand-mère et ses frères et sœurs. Sa mère Lilia et son père Roman sont restés à Kiev.